У Рабіновича та ще одного нардепа відібрали депутатські мандати

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З. Їх же 18 липня 2022 року Указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України.

Про це написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. За його словами, "за" припинення повноважень Рабыновича проголосувало 304 нардепи, Васильковського — 292.

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