Новый громкий скандал: советником главы Херсонщины стал депутат от ОПЗЖ и экс-помощник сальдо

Новоиспеченный политик мог сотрудничать с захватчиками

Народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа при жизни) Юрий Стельмашенко был избран советником председателя Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

Как стало известно из публикаций издания "Мост", ссылаясь на собственные источники, Стельмашенко на эту должность "поставили" с подачки шведского бизнесмена с пророссийским прошлым Карла Стурена. В обязанности новоиспеченного чиновника ОВА входит предоставление советов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, хотя раньше у него не было опыта работы в таких ведомствах. По состоянию на сегодняшний день единственным бэкграундом депутата одиозной партии является управление коммунальным предприятием "Гарантия", которое занималось уборкой парков. Возглавлял он этот пост около 10 лет назад.

Стоит добавить, что до вступления в ОПЗЖ Стельмашенко на протяжении двух лет был помощником пресловутого предателя и приспешника россиян владимира сальдо, а затем помогал нардепу от БПП Виталию Чепиноге.

Коллаборант сальдо и Стельмашенко

Информацию о сотрудничестве с коллаборантами подтверждают и херсонские телеграмм-каналы. Они сообщают, что новый советник главы военной администрации Херсона находился в оккупации с россиянами, которые его по каким-то причинам не трогали.

Сам Стельмашенко на своей странице в соцсети уже успел отреагировать на развернувшийся вокруг его назначения скандал. По его словам, он выехал из оккупированного Херсона еще весной и сразу был мобилизован на службу в Вооруженные силы, где находится до сих пор. Также он добавил, что после освобождения города он был отправлен в ВГА, чтобы восстанавливать поврежденную в результате обстрелов критическую инфраструктуру.

Стельмашенко отметил, что долгое время "волонтёр" в Херсоне, когда началась война, но когда ситуация в городе ухудшилась, забрал семью и выехал с ними на подконтрольную Украине территорию, где "сразу сообщил об этом ВСУ и прошел полиграф".

"Что касается ОПЗЖ, я один из первых в стране и еще до официального запрета партии собрал коллег и предложил распустить городскую фракцию и выйти из партии, потому что чувствовал личную ответственность за позорное поведение некоторых членов партии, на национальном уровне. Публично осудили вторжение. Хочу отметить. на, потому что сделали это в оккупированном городе и за эти действия вместе с коллегами мы могли поехать на подвал, но ни я, ни коллеги не могли поступить по другому…

…Если есть факты или публичные вопросы по моему поведению как публичному лицу, буду пытаться на них ответить здесь или в жизни. Я совершал ошибки, пожалуй, как любой человек в мире, но точно знаю что никогда не изменял своим принципам и Родине", — говорится в тексте публикации Стельмашенко.

Украинцы таким развитием событий, в частности, назначением представителя запрещенной в стране пророссийской партии, очень недовольны, о чем бурно заявляют в соцсетях. Большинство отмечает, что ОПЗЖ-никам в Украине не место и Стельмашенко нужно снять с должности в Херсоне как можно быстрее, ведь он предатель наравне с сальдо и другими херсонскими коллаборантами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вооруженным украинским силам удалось уволить на Херсонском направлении уже десятки населенных пунктов, пока напуганные россияне отсиживаются на правом берегу Днепра, где они полностью заблокированы, благодаря успешным позициям украинских военных.