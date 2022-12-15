Исключение россии из Совбеза ООН: в Конгрессе США рассмотрят резолюцию

Проблема в беспрецедентности решения и отсутствии необходимых пунктов в уставе ООН

В США представили резолюцию, которая призывает президента Джо Байдена исключить россию из Совета Безопасности ООН. Американские законодатели-члены Хельсинкской комиссии, в тексте резолюции для Конгресса отметили, что россия совершает "вопиющие нарушения" устава ООН, что ставит под сомнение ее право на месте в Совете.

Об этом сообщает Foreign Policy. К числу нарушений отнесли незаконные референдумы на оккупированных территориях, зверства россиян в Украине, ядерный шантаж и создание рисков для запасов еды в мире.

Напомним, Хельсинкская комиссия уже призвала госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса россии в качестве постоянного члена Совета Безопасности в октябре. Сейчас же комиссия просит Конгресс заявить, что вторжение россии нарушило "цели и принципы ООН" и предпринять шаги по ограничению привилегий страны в организации.

Такие резолюции не являются обязательными к исполнению, но показывают настроения в США. Отмечается, что в уставе ООН нет положения об исключении членов Совета безопасности, но страну теоретически можно исключить из ООН. Для этого нужно получить большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее, включая единогласное согласие самого совета.

Еще одна идея, которую поддерживает комиссия, оспаривает статус россии как наследницы СССР в ООН. Ее могут заменить Украиной, если она заявит свои права как страна не нарушившая устав. Препятствием является то, что право россии на кресло не оспаривалось в предыдущие 30 лет.

Совет безопасности ООН регулярно принимает заявления из-за агрессии россии в Украине, но результаты голосований всегда не единые из-за влияния россии. Исключение россии было бы действенным рычагом влияния, и украинские политики не раз обращались с этим вопросом к мировому сообществу. Добавим, что вопросы к россии как члену Совбеза ООН могут возникнуть из-за поставок ракет из Ирана. Есть ограничения, и в Иране уже придумывают, как обойти запреты и не попасть под очередные санкции.