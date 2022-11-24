Совбез ООН провел экстренное заседание после ракетного удара по Украине: главные заявления

Участники заседания раскритиковали действия россии

В среду, 23 ноября, Совет безопасности ООН по запросу украинской стороны провел экстренное заседание из-за массированного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры.

На самом заседании по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал принять резолюцию с осуждением ударов по объектам критической инфраструктуры, а также призвал лишить россию права вето.

В свою очередь ряд делегаций поддержали Украину, в частности Норвегия подобные обстрелы призвала расценивать, как военные преступления.

Представитель Албании вновь призвал россию вывести войска из Украины и осудил атаки по гражданским объектам.

"Это уже стало традицией — когда рф теряет инициативу на поле боя, она атакует гражданских. Чем успешнее на фронте становится Украина, тем более агрессивно действует россия", — сказал он.

Франция в ООН также напомнила о ситуации на Запорожской АЭС и подчеркнула, что только россия несет ответственность за ухудшение ситуации с ядерной безопасностью.

Поддержал заявление и представитель Бразилии, который подчеркнул, что атака гражданских целей является нарушением международного права.

В Великобритании отметили, что несмотря на заявления россии о стремлении к переговорам, ее действия свидетельствуют о том, что она хочет обратного.

Кроме того, там напомнили, что вследствие обстрелов Запорожья утром 23 ноября погиб двухдневный младенец.

Напомним, вследствие массового ракетного удара погибли шесть человек и еще 36 получили травмы. Всего по Украине было запущено около 70 ракет, 50 из которых удалось перехватить.