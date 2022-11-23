Укр

Ракетный удар по Украине: названо количество жертв и пострадавших

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Ракетный удар по Киевщине Новость обновлена 23 ноября 2022, 18:57
Ракетный удар по Киевщине. Фото Андрей Небытов

Травмы получили более 30 человек

По городам Украины 23 ноября были нанесены множественные ракетные удары со стороны российских захватчиков. Стала известна официальная информация относительно количества погибших и пострадавших во время обстрелов.

Глава НПУ Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, сегодняшняя массированная ракетная атака российских оккупантов привела к гибели шести человек.

Также Клименко добавил, что на данный момент известно о 36 украинцах, которые получили различные травмы во время обстрелов.

Отметим, что ранее мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале опубликовал информацию о том, что в Киеве 23 ноября во время взрывов погибли три человека. Среди них — 17 летняя девушка. Также 11 человек получили травмы и 10 из них госпитализировали.

Также ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что россия совершила самый массированный ракетный удар по Украине 15 ноября, в день, когда проводился саммит G20. В тот день оккупанты выпустили по мирным городам нашей страны рекордное количество ракет с начала войны.

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#Украина #Война #Погибшие #Пострадавшие #Ракетный обстрел