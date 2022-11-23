Ракетный удар по Украине: названо количество жертв и пострадавших

Травмы получили более 30 человек

По городам Украины 23 ноября были нанесены множественные ракетные удары со стороны российских захватчиков. Стала известна официальная информация относительно количества погибших и пострадавших во время обстрелов.

Глава НПУ Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, сегодняшняя массированная ракетная атака российских оккупантов привела к гибели шести человек.

Также Клименко добавил, что на данный момент известно о 36 украинцах, которые получили различные травмы во время обстрелов.

Отметим, что ранее мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале опубликовал информацию о том, что в Киеве 23 ноября во время взрывов погибли три человека. Среди них — 17 летняя девушка. Также 11 человек получили травмы и 10 из них госпитализировали.

Также ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что россия совершила самый массированный ракетный удар по Украине 15 ноября, в день, когда проводился саммит G20. В тот день оккупанты выпустили по мирным городам нашей страны рекордное количество ракет с начала войны.