Среди погибших - юная девушка: что известно о жертвах ракетного удара по Киеву

В столице погибли три человека во время ракетного обстрела

Российские оккупанты продолжают бить ракетами по мирным городам Украины. В среду, 23 ноября, россия совершила очередной массированный ракетный удар. В столице в результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.

В своем официальном Telegram-канале мэр города Киев Виталий Кличко сообщил, что в результате взрывов в столице 11 человек получили различные травмы. Из них 10 были госпитализированы. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Также он рассказал, что три человека во время обстрела столицы погибли. Среди них 17-летняя девушка.

Напомним, что взрывы днем 23 ноября раздавались в разных районах Киева. Городская власть сообщила, что оккупанты попали по оному из объектов инфраструктуры. Кроме того, ракета попала по двухэтажному жилому дому на Киевщине. Троих его жителей спасти не удалось. Еще шесть человек пострадали.

Ракетный удар по Киевщине

Позже в эфире телемарафона мэр Виталий Кличко рассказал, что российские оккупанты сегодня выпустили по Киеву более 30 ракет. Однако нашим военным удалось сбить большую часть из них.