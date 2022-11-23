В результате ракетного удара по Киеву погибли несколько человек, множество пострадавших

Российская ракета попала в жилой дом

В результате попадания в двухэтажный жилой дом в Киеве 23-го ноября погибли три человека. Еще шестеро пострадали.

Об этом сообщает Киевская военная администрация.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 23 ноября, российская федерация снова продолжила терроризировать мирное население Украины и бить ракетами по городам. Взрывы раздались и в разных районах столицы, после чего на левом берегу Киева у большинства жителей пропала электроэнергия.

Информацию о прилетах по Киеву уже успел подтвердить и мэр Виталий Кличко. В своем телеграм-канале киевский голова написал, что российская ракета попала по объекту инфраструктуры, и призвал киевлян не покидать укрытий, ведь опасность сохраняется.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", — написал он.

Местные жители в соцсетях информируют о том, что слышали взрывы в районе Лукьяновки и Дорогожичей, кроме того, "удары" заставили беспокоиться и жителей Лесного массива.

Кроме того, большая часть территории Украины в результате обстрелов осталась без электричества.