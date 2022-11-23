Сколько ракет летели на Киев: Кличко назвал впечатляющую цифру

Большую часть ракет удалось сбить

23 ноября россия совершила очередную массированную ракетную атаку по украинским городам. Стало известно, что по столице Украины российские оккупанты сегодня выпустили больше 30 ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона рассказал, что на город летела 31 ракета. Из них 21 ракету удалось сбить. По его словам, эту информацию он получил от военных.

"Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники Киевводоканала и Киевэнерго работают, чтобы восстановить. У нас 11 человек были ранены. 10 человек — госпитализированы, из них — 1 ребенок. По поводу погибших — информация отсутствует", — сказал Кличко.

Напомним, что в результате ракетной атаки в украинских городах ввели аварийные отключения света. Кроме того, в некоторых областях произошли перебои с водоснабжением. Также были зафиксированы проблемы с мобильной связью.

Ранее издание "Телеграф" сообщало о том, что во время массированной ракетной атаки рф по городам Украины, в день саммита "Большой двадцатки", 15 ноября, оккупанты выпустили рекордное количество ракет с начала войны.