Рада безпеки ООН провела екстрене засідання після ракетного удару по Україні: головні заяви

Учасники засідання розкритикували дії росії

У середу, 23 листопада, Рада безпеки ООН на запит української сторони провела екстрене засідання через масований ракетний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури.

На засіданні з відеозв’язку виступив президент України Володимир Зеленський, який закликав прийняти резолюцію із засудженням ударів по об’єктах критичної інфраструктури, а також закликав позбавити росію права вето.

Своєю чергою низка делегацій підтримала Україну, зокрема Норвегія подібні обстріли закликала розцінювати як воєнні злочини.

Представник Албанії знову закликав росію вивести війська з України та засудив атаки на цивільні об’єкти.

"Це вже стало традицією — коли росія втрачає ініціативу на полі бою, вона атакує цивільних. Чим успішніше на фронті стає Україна, тим більше агресивно діє росія", — сказав він.

Франція в ООН також нагадала про ситуацію на Запорізькій АЕС і наголосила, що лише рф несе відповідальність за погіршення ситуації з ядерною безпекою.

Підтримав заяву і представник Бразилії, який наголосив, що атака на цивільні об'єкти є порушенням міжнародного права.

У Великій Британії зазначили, що попри заяви росії про прагнення до переговорів, її дії свідчать про те, що вона хоче зворотного.

Крім того, там нагадали, що внаслідок обстрілів Запоріжжя вранці 23 листопада загинуло дводенне немовля.

Нагадаємо, внаслідок масового ракетного удару загинули шестеро людей і ще 36 отримали травми. Усього Україною було запущено близько 70 ракет, 50 з яких вдалося перехопити.