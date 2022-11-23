Рада безпеки ООН проводить термінове засідання через ракетний обстріл України (онлайн)

Засідання розпочалось за запитом України

У середу, 23 листопада, Рада Безпеки ООН проводить екстрене засідання після чергового масованого ракетного удару, внаслідок якого практично вся Україна залишилася без електрики.

Як повідомив у своєму Твіттер президент Володимир Зеленський, він доручив представнику України при ООН Сергію Кислицю вимагати термінового засідання Ради Безпеки з цього приводу.

"Вбивства мирних жителів, руйнація громадянської інфраструктури є актами терору", — написав він і додав, що Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на факти скоєння подібних злочинів.

Пряма трансляція засідання доступна на YouTube-каналі "Голос Америки".

Як повідомлялося раніше, росіяни здійснили черговий масований ракетний удар по об’єктах української інфраструктури, запустивши близько 70 ракет. Із них 50 перехопили засоби ППО.

Усього через ракетну атаку загинули 6 людей і постраждали 36 осіб. У багатьох містах України стався повний блекаут, а аварійні відключення сталися одразу на чотирьох атомних електростанціях.

Перебої з електрикою сталися не лише в Україні, а й у сусідній Молдові, де в темряву занурилася столиця країни Кишинів.