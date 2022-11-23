Молдова залишилася без світла: Санду гнівно обрушилася на росію

росія залишила Молдову в безодні, заявила президент Мая Санду.

Російський масований ракетний удар по українській території 23 листопада, внаслідок якого без електрики залишилися цілі міста та області країни, торкнувся не лише України, а й ударив по Молдові, а також по російському "анклаву" в регіоні — невизнаній "Придністровській молдавській республіці" (ПМР, Придністров’я).

Зокрема, у Молдові після ракетних ударів росії по Україні також зникла електрика, відповідальність за що молдавський президент Мая Санду повністю поклала на Москву.

"росія залишила Молдову в безодні. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання тримати інші народи у злиднях та приниженні", — написала Санду на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

При цьому вона підкреслила, що "хоч би як складно це не було зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, повинен залишатися у бік вільного світу".

Також президент Молдови запевнила, що її країна вирішить технічні проблеми та відновить електропостачання. На це, додала вона, спрямовані на зусилля всіх державних установ.

Тим часом у Кишиневі через відключення світла також не працюють світлофори, через що на дорогах столиці цієї країни спостерігаються серйозні проблеми з дорожнім рухом.

Кишинів без світла

Водночас російська атака по Україні, судячи з усього, торкнулася не тільки Молдови, а й сателіта Кремля — "ПМР".

Місцеві та російські ЗМІ повідомляють, що "через аварію в системі електропостачання" по всій території невизнаного Придністров’я зникло світло: "У Придністров’ї знову перебої зі світлом. Повідомлення приходять від Рибниці до Дністровська. У Парканах поруч із Тирасполем теж немає світла".

Щоправда, ті самі ЗМІ чомусь замовчують причини "аварії".

Як повідомлялося, 23 листопада у Вишгороді Київської області російська ракета потрапила до житлового будинку, внаслідок чого є загиблий та постраждалі.

Також через руйнування електромереж було відключено всі блоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.