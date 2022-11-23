Молдова осталась без света: Санду гневно обрушилась на россию

Российский массированный ракетный удар по украинской территории 23 ноября, в результате которого без электричества остались целые города и области страны, затронул не только Украину, но и ударил по Молдове, а также по российскому "анклаву" в регионе — непризнанной "Приднестровской молдавской республике" (ПМР, Приднестровье).

В частности, в Молдове после ракетных ударов рф по Украине также пропало электричество, ответственность за что молдавский президент Майя Санду полностью возложила на Москву.

"россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении", — написала Санду на своей странице в соцсети Facebook.

При этом она подчеркнула, что "каким бы трудным это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в сторону свободного мира".

Также президент Молдовы заверила, что ее страна решит технические проблемы и восстановит электроснабжение. На это, добавила она, направлены усилия всех государственных учреждений.

Тем временем в Кишиневе из-за отключения света также не работают и светофоры, из-за чего на дорогах столицы этой страны наблюдаются серьезные проблемы с дорожным движением.

Кишинев без света

Вместе с тем российская атака по Украине, судя по всему, затронула не только Молдову, но и саттелита Кремля — "ПМР".

Местные и российские СМИ сообщают, что "из-за аварии в системе электроснабжения" по всей территории непризнанного Приднестровья пропал свет: "В Приднестровье опять перебои со светом. Сообщения приходят от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света".

Правда, те же СМИ почему-то умалчивают о причинах "аварии".

Как сообщалось, 23 ноября в Вышгороде Киевской области российская ракета попала в жилой дом, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Также из-за разрушений электросетей были отключены все блоки Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС.