На Киевщине российская ракета попала в жилой дом: есть пострадавшие (фото)

В результате обстрелов есть пострадавшие

В Вышгороде Киевской области российская ракета попала в жилой дом. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Жуткие последствия попадания вражеской ракеты в жилой дом одного из районов Киевщины. Есть пострадавшие. Полицейские фиксируют последствия вражеских обстрелов и помогают гражданам. Информация будет уточняться. Оставайтесь в укрытиях!", — сообщил Небитов.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем "Телеграм-канале опубликовал фото последствий разрушительных обстрелов. Он также опубликовал видео с места событий.

В результате обстрела начался пожар

Как сообщал "Телеграф", в среду, 23 ноября, российская федерация снова продолжила терроризировать мирное население Украины и стрелять ракетами по городам. Взрывы раздались и в разных районах столицы, после чего на левом берегу Киева у большинства жителей пропала электроэнергия. В Киевской области попали по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам, сообщил в свою очередь руководитель ОВА Кулеба. А местные паблики пишут о минимум трех очагах пожара в Киеве.