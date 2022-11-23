На Запорізькій АЕС повний блекаут, ще три станції відключено від енергосистеми України

Усі енергоблоки атомних станцій України перестали генерувати електрику в енергосистему

Внаслідок чергового масованого російського обстрілу атомна енергетика України виявилася буквально паралізованою.

Так, за даними Енергоатому, через зниження частоти в українській енергосистемі на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Повідомляється, що зараз блоки АЕС працюють у проектному режимі без генерації в енергосистему нашої країни.

Також через зниження частоти було зупинено харчування власних потреб Запорізької АЕС щодо енергосистеми. Станція перейшла у режим повного блекауту. На даний момент задіяно всі дизель-генератори станції.

"Радіаційний фон на майданчиках АЕС та прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі", — додали в Енергоатомі.

У компанії зазначають, що видача електроенергії з атомних електростанцій буде відновлена, щойно стабілізується робота української енергосистеми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через масований ракетний удар по Україні 23 листопада по всій країні сталися аварійні відключення світла.

Також ми повідомляли про те, що наслідки російської атаки 23 листопада торкнулися не лише України.