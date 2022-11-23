Зеленський запросив термінове засідання Ради безпеки ООН: коли воно розпочнеться

Зеленський вимагає негайно відреагувати на ворожі ракетні обстріли

Після масованого ракетного удару рф по Україні 23 листопада глава держави Володимир Зеленський терміново скликає засідання Раби безпеки ООН. Планується, що воно розпочнеться пізно ввечері у середу.

Про це йдеться у повідомленні видання "Медуза" у Телеграм-каналі. Журналісти посилаються на повідомлення постпредства рф при ООН російському інформагентству ТАСС.

Повідомляється, що екстрене засідання призначено на 23:00 за київським часом.

Інформацію про це підтвердив сам Зеленський. У Twitter він повідомив, що доручив Послу України в ООН звернутися із запитом про невідкладне скликання Ради безпеки ООН після сьогоднішнього російського ракетного обстрілу.

"Вбивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й надалі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини", — йдеться у повідомленні президента.

Раніше повідомлялося, що ракетна атака росії 23 листопада 2022 року призвела до загибелі шести осіб. Ще понад 30 українців зазнали різних травм під час обстрілів. Крім того, внаслідок ударів окупантів стався повний блекаут на Запорізькій АЕС, а також від енергосистеми відключили інші станції.