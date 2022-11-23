Зеленский запросил срочное заседание Совбеза ООН: когда оно начнется

Зеленский потребовал немедленно отреагировать на вражеские ракетные обстрелы

После массированного ракетного удара рф по Украине 23 ноября глава государства Владимир Зеленский срочно созывает заседание Собеза ООН. Планируется, что оно начнется поздно вечером в среду.

Об этом говорится в сообщении издания "Медуза" в Телеграм-канале. Журналисты ссылаются на сообщение постпредства рф при ООН российскому информагентству ТАСС.

Сообщается, что экстренное заседание назначено на 23:00 по киевскому времени.

Информацию об этом подтвердил и сам Зеленский. В Twitter он сообщил, что поручил Послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов.

"Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", — говорится в сообщении президента.

Ранее сообщалось, что ракетная атака россии 23 ноября 2022 года привела к гибели шести человек. Еще более 30 украинцев получили различные травмы во время обстрелов. Кроме того, в результате ударов оккупантов произошел полный блэкаут на Запорожской АЭС, а также от энергосистемы отключили другие станции.