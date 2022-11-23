Совбез ООН проводит срочное заседание из-за ракетного обстрела Украины (онлайн)
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Заседание началось по запросу Украины
В среду, 23 ноября Совет Безопасности ООН проводит экстренное заседание после очередного массированного ракетного удара, вследствие которого практически вся Украина осталась без электричества.
Как сообщил в своем Твиттер президент Владимир Зеленский, он поручил представителю Украины при ООН Сергею Кислице требовать срочного заседания Совета Безопасности по этому поводу.
"Убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры являются актами террора", — написал он и добавил, что Украина продолжает требовать решительной реакции международного сообщества на факты совершения подобных преступлений.
Прямая трансляция заседания доступна в YouTube-канале "Голос Америки".
Как сообщалось ранее, россияне совершили очередной массированный ракетный удар по объектам украинской инфраструктуры, запустив около 70 ракет. Из них 50 перехватили средства ПВО.
Всего из-за ракетной атаки погибли 6 человек и пострадали 36. Во многих городах Украины произошел полный блэкаут, а аварийные отключения произошли сразу на четырех атомных электростанциях.
Перебои с электричеством произошли не только в Украине, но и в соседней Молдове, где во тьму погрузилась столица страны Кишинев.