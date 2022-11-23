Не встигло пожити і дня: під Запоріжжям через ракетний удар загинуло немовля (фото)

Тривогу в області оголосили близько другої години ночі

Запорізька область вже який тиждень перебуває під інтенсивним вогнем окупантів. Якщо напередодні росіяни вирішили вибити українців із колії своєю атакою на пункт гумдопомоги в Оріхові, то минулої ночі вони обстріляли Вільнянськ, розташований за 25 км від Запоріжжя. На жаль, ракетний удар не обійшовся без жертв, серед яких цього разу є й діти.

Подробиці трагедії повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає "Телеграф". Він наголосив, що ракет було кілька, і частина з них влучила в невелике пологове відділення, розташоване у Вільнянську.

Чиновник розповів, що російський обстріл забрав життя як мінімум одного новонародженого немовляти. По суті, дитина тільки з’явилася на світ, проте окупанти забрали у неї можливість жити далі.

Фото з місця трагедії опублікував Старух

На місце інциденту одразу ж виїхала команда рятувальників. Ракети залишили від себе купу каміння та великі воронки. Про інші жертви чи постраждалих не повідомлялося, інформація уточнюється.

Метою окупантів стала лікарня

Рятувальники робили все можливе

Зазначимо, що загарбники вдарили по Вільнянську близько другої години ночі — про це свідчать дані соцмереж.

Вільнянськ на карті України

Нагадаємо, що цими днями росіяни також обстріляли територію ЗАЕС. Внаслідок такої атаки було пошкоджено кілька важливих об’єктів.

Також "Телеграф" розповідав про зачистку, яку росіяни ведуть на непідконтрольній Україні території Запорізької області. Серед іншого в Мелітополі був знайдений мертвим один із місцевих активістів, які відкрито виступили проти окупації.