Пройшов полон і тортури: знайшли мертвим мелітопольця, який відкрито виступив проти росіян

Друзі хлопця впевнені, що його вбили окупанти

Російські загарбники продовжують вбивати українців, які відкрито вступають із ними у конфлікт та відмовляються співпрацювати. Однією із жертв окупантів міг стати колишній співробітник КП "Чистота" Руслан Федоренко з Мелітополя.

Бездиханне тіло молодого хлопця знайшли у його власній квартирі на вулиці Ломоносова. Друзі Руслана Федоренко впевнені, що до його смерті причетні саме російські загарбники. Про це повідомляє видання "РІА-Мелітополь".

Коли до Мелітополя зайшли окупанти, Руслан виявився одним із небагатьох на підприємстві, хто відмовив загарбникам у співпраці з ними. Через деякий час він вирішив залишити місто. Однак 27 квітня на блок-посту в Токмаку військові росії висадили його з автомобіля і відвезли в невідомому напрямку.

Сторінка Руслана Федоренко у соціальній мережі

Федоренка звинувачували у крадіжці майна. Справа була заведена у "народній міліції", а "свідками" стали ті, хто намагався вислужитися перед окупаційною владою. Видання підкреслило, що до них входив у колишній працівник КП "Чистота" Роман Куцурін.

Упродовж двох тижнів 26-річного Руслана катували російські загарбники, а потім опустили. А 19 листопада його знайшли мертвим.

Наголошується, що сестра загиблого Руслана Федоренко воювала на Донецькому напрямку. 13 серпня стало відомо про загибель дівчини. 26 серпня її поховали у місті Дніпро.

Нагадаємо, що мешканець Ізюма Харківської області розповів "Телеграфу" про те, що творили військові Росії і як катували мирних жителів, поки місто знаходилося під окупацією.