Прошел плен и пытки: нашли мертвым мелитопольца, который открыто выступил против россиян

Друзья парня уверены, что его убили оккупанты

Российские захватчики продолжают убивать украинцев, которые открыто вступают с ними в конфликт и отказываются сотрудничать. Одной из жертв оккупантов мог стать бывший сотрудник КП "Чистота" Руслан Федоренко из Мелитополя.

Бездыханное тело молодого парня нашли в его собственной квартире по улице Ломоносова. Друзья Руслана Федоренко уверены, что к его смерти причастны российские захватчики. Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь".

Когда в Мелитополь зашли оккупанты, Руслан оказался одним из немногих на предприятии, кто отказал захватчикам в сотрудничестве с ними. Спустя некоторое время он принял решение покинуть город. Однако 27 апреля на блок-посту в Токмаке военные рф высадили его из автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Страница Руслана Федоренко в социальной сети

Федоренко обвиняли в краже имущества. Дело было заведено в "народной милиции", а свидетелями стали те, кто пытался выслужиться перед оккупационной властью. Издание подчеркнуло, что в их число входил в бывший работник КП "Чистота" Роман Куцурин.

На протяжении двух недель 26-летнего Руслана пытали российские захватчики, а затем опустили. А 19 ноября его нашли мертвым.

Отмечается, что сестра погибшего Руслана Федоренко воевала на Донецком направлении. 13 августа стало известно о гибели девушки. 26 августа её похоронили в городе Днепр.

Напомним, что житель Изюма Харьковской области рассказал "Телеграфу" о том, что творили военные рф и как пытали мирных жителей, пока город находился под оккупацией.