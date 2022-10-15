Застрелили в собственном доме: оккупанты убили известного украинского дирижера

Мужчина отказался сотрудничать с оккупантами, за что и был убит

Оккупанты в Херсоне жестоко убили главного дирижера городского музыкально-драматичного театра Юрия Керпатенко.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, о происшествии стало известно 14 октября. Отмечается, что мужчина отказался сотрудничать с россиянами, после чего оккупационные войска застрелили его в собственном доме.

Керпатенко с 2000 года работал в областной филармонии, а с 2004 года занимал должность главного дирижера Херсонского музыкально-драматичного театра имени Николая Кулиша.

В сообщении указано, что он всегда открыто проявлял свою гражданскую позицию, а после начала оккупации Херсона отказался уезжать в безопасное место.

Отмечается, что оккупанты хотели к 1 октября провести в филармонии концерт с привлечением знаменитого камерного оркестра "Гилея". С его помощью они хотели показать, что Херсон якобы возвращается к мирной жизни. Тогда Керпатенко отказался сотрудничать с ними.

Как сообщалось ранее, после освобождения Изюма было найдено тело бойца смешанных единоборств, разведчика Владимира Лазаренко, который 7 месяцев считался пропавшим без вести.