Застрелили у власному будинку: окупанти вбили відомого українського диригента

Чоловік відмовився співпрацювати з окупантами, за що й був убитий

Окупанти у Херсоні жорстоко вбили головного диригента міського музично-драматичного театру Юрія Керпатенка.

Як повідомила пресслужба Міністерства культури, про подію стало відомо 14 жовтня. Зазначається, що чоловік відмовився співпрацювати із росіянами, після чого окупаційні війська застрелили його у власному будинку.

Керпатенко з 2000 року працював в обласній філармонії, а з 2004 року обіймав посаду головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша.

У повідомленні зазначено, що він завжди відкрито виявляв свою громадянську позицію, а після початку окупації Херсона відмовився їхати у безпечне місце.

Зазначається, що окупанти хотіли до 1 жовтня провести у філармонії концерт із залученням знаменитого камерного оркестру "Гілея". З його допомогою вони хотіли показати, що Херсон нібито повертається до мирного життя. Тоді Керпатенко відмовився співпрацювати із ними.

Як повідомлялося раніше, після звільнення Ізюма було знайдено тіло бійця змішаних єдиноборств, розвідника Володимира Лазаренка, який 7 місяців вважався зниклим безвісти.