Витримав 6 годин під завалами, але помер у лікарні: стала відома доля хлопчика з Миколаєва

Кім назвав причину смерті дитини

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Миколаєву, який завдали російські війська вночі 13 жовтня, зросла. У лікарні помер 11-річний Артем. Цей хлопчик дивом протримався шість годин під завалами обваленого будинку. Рятувальникам вдалося його витягнути, але у лікарні дитині стало критично гірше.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі ввечері в четвер, 13 жовтня. Кадри операції порятунку Артема облетіли мережу. Він став щонайменше четвертим загиблим через масовану нічну атаку рф. Усього агресор випустив по сплячих миколаївцях вісім ракет.

За даними Кіма, не витримало серце дитини.

"Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні й там зупинка серця", – йдеться у публікації.

Як повідомляла ДСНС, 11-річну дитину звуть Артем. Ракета потрапила до п’ятиповерхівки, де знаходився хлопчик. Будинок звалився і дитина опинилась під завалами. Там він пробув шість годин. Артем мужньо тримався, кажуть рятувальники, слухав усі вказівки, доки його не вдалося деблокувати.

Нагадаємо, близько першої години ночі ворог випустив вісім ракет типу С-300 по Миколаєву. Удару зазнали два верхніх поверхи п’ятиповерхового будинку, повністю зруйнована човнова станція. Під завалами та уламками, на жаль, виявили загиблих.

Миколаїв постійно зазнає обстрілів російськими військовими, внаслідок чого гинуть люди і руйнується інфраструктура, у тому числі спортивна. Раніше "Телеграф" повідомляв, що під ракетними ударами росії опинився професійний коледж фізичної культури. Тут розпочинали свій шлях до перемоги в Олімпіаді фехтувальниці Ольга Харлан та Олена Хомрова.