Выдержал 6 часов под завалами, но умер в больнице: стала известна судьба мальчика из Николаева

Ким назвал причину смерти ребенка

Число жертв в результате ракетного удара по Николаеву, который нанесли российские войска ночью 13 октября, выросло. В больнице скончался 11-летний Артем. Этот мальчик чудом продержался шесть часов под завалами обрушенного дома. Спасателям удалось его вытащить, но в больнице ребенку стало критически хуже.

Информацию сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграм-канале вечером в четверг, 13 октября. Кадры операции спасения Артема облетели сеть. Он стал по меньшей мере четвертым погибшим из-за массированной ночной атаки рф. Всего агрессор выпустил по спящим николаевцам восемь ракет.

По данным Кима, не выдержало сердце ребенка.

"Мальчик, которого достали — умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца", — говорится в публикации.

Как сообщала ГСЧС, 11-летнего ребенка зовут Артем. Ракета попала в пятиэтажку, где находился мальчик. Дом рухнул и ребенок оказался под завалами. Там он пробыл шесть часов. Артем мужественно держался, говорят спасатели, слушал все указания, пока его не удалось деблокировать.

Напомним, около часа ночи враг выпустил восемь ракет типа С-300 по Николаеву. Удар пришелся по двум верхним этажам пятиэтажного дома, полностью разрушена лодочная станция. Под завалами и обломками, к сожалению, обнаружили погибших.

Николаев постоянно подвергается обстрелам российскими военными, в результате чего гибнут люди и разрушается инфраструктура, в том числе спортивная. Ранее "Телеграф" сообщал, что под ракетными ударами россии оказался профессиональный колледж физической культуры. Тут начинали свой путь к победе в Олимпиаде фехтовальщицы Ольга Харлан и Елена Хомровая.