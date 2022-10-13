Без жертв не обошлось: что известно о ракетном ударе по Николаеву (фото и видео)
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Агрессор выпустил по спящим николаевцам восемь ракет
Ночь на четверг, 13 октября, выдалась очень неспокойной сразу для ряда городов Украины, — среди прочего, нанесли ракетный удар по Николаеву. К сожалению, в результате атаки погиб уже по меньшей мере один человек.
"Телеграф" собрал последние данные, фото и видео с места событий.
Как объяснил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около часу ночи враг выпустил восемь ракет типа С-300 по городу.
В результате атаки обвалились верхние два этажа пятиэтажного дома, засыпав остальные обломками, и была полностью разрушена лодочная станция.
В многоэтажке удалось спасти 11-летнего мальчика, — он шесть часов пробыл под завалами, но спасатели успели ему помочь. Сейчас ищут еще семь человек.
Вот как проходила спасательная операция:
Под обломками спасательной лодочной станции оказался один мужчина. К сожалению, когда работники ГСЧС добрались до него, помочь уже было нельзя, — он погиб.
Стоит заметить, что инцидент уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Он опубликовал видео спасательных работ на многоэтажке и написал: "Каждый из российских ударов, все проявления российского террора против наших людей, наших городов не сойдут оккупантам с рук. Вас ждет справедливое наказание. Знайте это".
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 октября россияне также атаковали дронами объект критической инфраструктуры в Киевской области.