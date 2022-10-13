Враг атаковал критическую инфраструктуру в Киевской области: подробности нападения (фото, видео)

На месте работают ГСЧС и следователи

россия утром 13 октября снова атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. В Киевской области досталось Макаровской сельской громаде — зафиксирован прилет в объект критической инфраструктуры.

Удар по такому объекту в Киевской области подтвердил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он сообщил, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий и документацией атаки. Глава Макарова Вадим Токар сообщил, что ударов было три. Их нанесли с помощью "шахидов".

После попадания заметили дым. Точное место не указывается из соображений безопасности.

Дым после прилета

От Макарова до Киева — чуть более 50 км. В громаде находятся много сельхозпредприятий.

Макаров на карте

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал детали атаки дронами-камикадзе на Бучанский район. Он сообщил, что в результате взрывов начался пожар. По предварительным данным — пострадавших нет. Небытов также опубликовал фото с места, на них видно остатки дрона "Герань" — так россияне переименовали "Shahed 136".

Обломки дрона

Деталь от дрона

россия в последние дни увеличила количество атак с беспилотников в отношении Украины. Она запускает их не только с оккупированных территорий Украины, но и с беларуси — туда привезли более 30 беспилотников. Из-за использования этих дронов-камикадзе воздушные тревоги в нашей стране становятся дольше — скорость аппарата до 200 км в час и они могут менять направление атак.