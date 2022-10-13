Оккупанты уничтожили спортивный колледж, в котором училась олимпийская чемпионка Харлан (фото)
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Захватчики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины
В Николаеве под ракетными ударами россии оказался профессиональный колледж физической культуры.
Об этом сообщает Федерация фехтования Украины на своей странице в Facebook. В результате обстрела пострадали все аудитории, общежитие, фехтовальный зал.
В этом колледже начинали свой спортивный путь фехтовальщицы Ольга Харлан и Елена Хомровая, которые на Олимпийских играх в Пекине (2008) принесли Украин е золотую медаль в командной сабле.
"Российские оккупанты продолжают цинично разрушать спортивную инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов разрушений потерпел Николаевский профессиональный колледж физической культуры, в котором учились Олимпийские чемпионки Ольга Харлан, Елена Хомровая и другие выдающиеся чемпионы и призеры Олимпийских Игр по разным видам спорта", — гласит сообщение от Федерации.
Добавим, в марте 2022 года в результате ракетного обстрела по Николаевской ОГА погиб отец Хомровой Николай.
Ранее сообщалось, что россияне сильно повредили многоквартирный дом, где проживала чемпионка мира.
Напомним, украинский боксер Александр Усик посетил бойцов ТРО.