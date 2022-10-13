Оккупанты уничтожили спортивный колледж, в котором училась олимпийская чемпионка Харлан (фото)

Захватчики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины

В Николаеве под ракетными ударами россии оказался профессиональный колледж физической культуры.

Об этом сообщает Федерация фехтования Украины на своей странице в Facebook. В результате обстрела пострадали все аудитории, общежитие, фехтовальный зал.

В этом колледже начинали свой спортивный путь фехтовальщицы Ольга Харлан и Елена Хомровая, которые на Олимпийских играх в Пекине (2008) принесли Украин е золотую медаль в командной сабле.

"Российские оккупанты продолжают цинично разрушать спортивную инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов разрушений потерпел Николаевский профессиональный колледж физической культуры, в котором учились Олимпийские чемпионки Ольга Харлан, Елена Хомровая и другие выдающиеся чемпионы и призеры Олимпийских Игр по разным видам спорта", — гласит сообщение от Федерации.

Последствия ударов рф по Николаевскому профессиональному колледжу физической культуры

Добавим, в марте 2022 года в результате ракетного обстрела по Николаевской ОГА погиб отец Хомровой Николай.

Золотой удар Харлан на Олимпиаде-2008

Ранее сообщалось, что россияне сильно повредили многоквартирный дом, где проживала чемпионка мира.

Напомним, украинский боксер Александр Усик посетил бойцов ТРО.