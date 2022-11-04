В Скадовске оккупанты публично казнили медсестру за проукраинскую позицию

Женщину повесили перед зданием суда

В Скадовске, который находится на временно оккупированной части Херсонской области, оккупационные власти жестоко казнили 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко.

Женщина неоднократно протестовала против российской оккупации и конфликтовала с украинскими полицейскими, которые перешли на сторону захватчиков. После одного из конфликтов она пропала, а затем стало известно, что её больше нет в живых. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на показания сестры погибшей медсестры.

Один из последних конфликтов Мудренко произошел в начале октября. Тогда женщина отчитала украинских полицейских за сотрудничество с оккупантами и выкрикнула "Скадовск — это Украина!".

Спустя некоторое время медсестра и её гражданский супруг 60-летний Анатолий Орехов были задержаны. 15 октября Наталье Черной сообщили, что её сестра мертва.

Соседи сестры погибшей рассказали, что Татьяну Мудренко убили прямо на улице, повесив её перед зданием суда. Перед этим, по их словам, ей залили что-то в рот.

Гражданского супруга погибшей Анатолия Орехова отпустили, чтобы он мог похоронить жену. Однако после этого он вновь пропал без вести. Отмечается, что на теле мужчины были заметны следы побоев, а также у него был перелом руки.

Сестра Мудренко сообщила, что в свидетельстве было указано, что Татьяна умерла в результате механической асфиксии (удушение).

Напомним, что в Киевской области во время оккупации российские захватчики избили беременную женщину, выбили ей зубы, а затем изнасиловали.