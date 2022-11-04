У Скадовську окупанти публічно стратили медсестру за проукраїнську позицію

Жінку повісили перед будівлею суду

У Скадовську, який знаходиться на тимчасово окупованій частині Херсонської області, окупаційна влада жорстоко стратила 56-річну медсестру Тетяну Мудренко.

Жінка неодноразово протестувала проти російської окупації та конфліктувала з українськими поліцейськими, які перейшли на бік загарбників. Після одного з конфліктів вона зникла, а потім стало відомо, що її більше немає в живих. Про це повідомляє видання Financial Times, посилаючись на свідчення сестри загиблої медсестри.

Один із останніх конфліктів Мудренко стався на початку жовтня. Тоді жінка відчитала українських поліцейських за співпрацю з окупантами та вигукнула "Скадовськ — це Україна!".

Через деякий час медсестру та її громадянського чоловіка 60-річного Анатолія Орєхова затримали. 15 жовтня Наталії Чорній повідомили, що її сестра мертва.

Сусіди сестри загиблої розповіли, що Тетяну Мудренко вбили на вулиці, повісивши її перед будівлею суду. Перед цим, за їх словами, їй залили щось до рота.

Громадянського чоловіка загиблої Анатолія Орєхова відпустили, щоб він міг поховати дружину. Однак після цього він знову зник безвісти. Зазначається, що на тілі чоловіка були помітні сліди побоїв, а також мав перелом руки.

Сестра Мудренко повідомила, що у свідоцтві було зазначено, що Тетяна померла внаслідок механічної асфіксії (задушення).

Нагадаємо, що на Київщині під час окупації російські загарбники побили вагітну жінку, вибили їй зуби, а потім зґвалтували.