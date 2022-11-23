Укр

Не успел пожить и дня: под Запорожьем из-за ракетного удара погиб младенец (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Спасатели сразу же кинулись на помощь роженицам и медикам Новость обновлена 23 ноября 2022, 06:06
Спасатели сразу же кинулись на помощь роженицам и медикам. Фото https://t.me/starukhofficial

Тревогу в области объявили около двух часов ночи

Запорожская область уже которую неделю находится под интенсивным огнем оккупантов. Если накануне россияне решили выбить украинцев из колеи своей атакой на пункт гумпомощи в Орехове, то минувшей ночью они обстреляли Вольнянск, расположенный в 25 км от Запорожья. К сожалению, ракетный удар не обошелся без жертв, среди которых на этот раз есть и дети.

Подробности трагедии сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух, передает "Телеграф". Он подчеркнул, что ракет было несколько, и часть из них целенаправленно задела небольшое родильное отделение, расположенное в Вольнянске.

Чиновник рассказал, что российский обстрел унес жизнь как минимум одного из новорожденных младенцев. По сути, ребенок только появился на свет, однако оккупанты забрали у него возможность жить дальше.

Вольнянск взрывы сегодня
Фото с места трагедии опубликовал Старух

На место инцидента сразу же выехала команда спасателей. Ракеты оставили от себя груду камней и большие воронки. О других жертвах или пострадавших не сообщалось, информация уточняется.

Запорожская область взрывы сегодня
Целью оккупантов стала больница
Запорожская область взрывы сегодня
Спасатели делали все возможное

Отметим, что захватчики ударили по Вольнянску около двух часов ночи, о чем свидетельствуют данные соцсетей.

Вольнянск Запорожской области карта
Вольнянск на карте Украины

Напомним, что на днях россияне также обстреляли территорию ЗАЭС. В результате такой атаке было повреждено несколько важных объектов.

Также "Телеграф" рассказывал о зачистке, которую россияне ведут на неподконтрольной Украине территории Запорожской области. Среди прочего в Мелитополе был обнаружен мертвым один из местных активистов, открыто выступивших против оккупации.

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#Жертвы #Запорожская область #Взрывы #Смерть #Вольнянск