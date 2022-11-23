Не успел пожить и дня: под Запорожьем из-за ракетного удара погиб младенец (фото)
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Тревогу в области объявили около двух часов ночи
Запорожская область уже которую неделю находится под интенсивным огнем оккупантов. Если накануне россияне решили выбить украинцев из колеи своей атакой на пункт гумпомощи в Орехове, то минувшей ночью они обстреляли Вольнянск, расположенный в 25 км от Запорожья. К сожалению, ракетный удар не обошелся без жертв, среди которых на этот раз есть и дети.
Подробности трагедии сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух, передает "Телеграф". Он подчеркнул, что ракет было несколько, и часть из них целенаправленно задела небольшое родильное отделение, расположенное в Вольнянске.
Чиновник рассказал, что российский обстрел унес жизнь как минимум одного из новорожденных младенцев. По сути, ребенок только появился на свет, однако оккупанты забрали у него возможность жить дальше.
На место инцидента сразу же выехала команда спасателей. Ракеты оставили от себя груду камней и большие воронки. О других жертвах или пострадавших не сообщалось, информация уточняется.
Отметим, что захватчики ударили по Вольнянску около двух часов ночи, о чем свидетельствуют данные соцсетей.
Напомним, что на днях россияне также обстреляли территорию ЗАЭС. В результате такой атаке было повреждено несколько важных объектов.
Также "Телеграф" рассказывал о зачистке, которую россияне ведут на неподконтрольной Украине территории Запорожской области. Среди прочего в Мелитополе был обнаружен мертвым один из местных активистов, открыто выступивших против оккупации.