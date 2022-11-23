Не успел пожить и дня: под Запорожьем из-за ракетного удара погиб младенец (фото)

Тревогу в области объявили около двух часов ночи

Запорожская область уже которую неделю находится под интенсивным огнем оккупантов. Если накануне россияне решили выбить украинцев из колеи своей атакой на пункт гумпомощи в Орехове, то минувшей ночью они обстреляли Вольнянск, расположенный в 25 км от Запорожья. К сожалению, ракетный удар не обошелся без жертв, среди которых на этот раз есть и дети.

Подробности трагедии сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух, передает "Телеграф". Он подчеркнул, что ракет было несколько, и часть из них целенаправленно задела небольшое родильное отделение, расположенное в Вольнянске.

Чиновник рассказал, что российский обстрел унес жизнь как минимум одного из новорожденных младенцев. По сути, ребенок только появился на свет, однако оккупанты забрали у него возможность жить дальше.

Фото с места трагедии опубликовал Старух

На место инцидента сразу же выехала команда спасателей. Ракеты оставили от себя груду камней и большие воронки. О других жертвах или пострадавших не сообщалось, информация уточняется.

Целью оккупантов стала больница

Спасатели делали все возможное

Отметим, что захватчики ударили по Вольнянску около двух часов ночи, о чем свидетельствуют данные соцсетей.

Вольнянск на карте Украины

Напомним, что на днях россияне также обстреляли территорию ЗАЭС. В результате такой атаке было повреждено несколько важных объектов.

Также "Телеграф" рассказывал о зачистке, которую россияне ведут на неподконтрольной Украине территории Запорожской области. Среди прочего в Мелитополе был обнаружен мертвым один из местных активистов, открыто выступивших против оккупации.