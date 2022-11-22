россия ударила по пункту выдачи "гуманитарки" в Запорожской области: у Зеленского уже отреагировали

В Офисе президента уже отреагировали на кровавые действия россиян

Оккупационная армия россии на 272 день полномасштабной войны в Украине нанесла очередные удары по городу Орехов, который находится в Запорожской области. В результате обстрелов разрушен пункт выдачи гуманитарной помощи, который волонтеры обустроили в помещении местной школы. Один из социальных работников погиб мгновенно, еще две женщины получили ранения различной степени тяжести.

г.Орихов на карте (Запорожская область)

Соответствующую информацию во вторник, 22 ноября, в своем телеграмм-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, большее количество жертв удалось избежать только благодаря правильной организации работы пункта по выдаче помощи, где избегали скопления людей и создания очередей. Кроме того, рядом обустроено несколько оборудованных укрытий для продолжительного пребывания.

"Сумеем вместе с близкими пострадавших. Работаем дальше над совершенствованием систем безопасности для наших граждан. Двигаемся к победе! Берегите себя!" — говорится в тексте публикации Старуха.

Непростую ситуацию в Орехове уже успел прокомментировать и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отметив, что считает такую тактику россиян жалкой.

"Российские террористы обстреливают пункты выдачи "гуманитарки", продолжают ядерный шантаж — жалкая тактика военных неудачников. Что ж, на каждое такое действие есть противодействие", — написал он в своем "Телеграмме".

Ранее "Телеграф" сообщал, как заместитель городского головы Светлана Мандрич прокомментировала корреспонденту нашего издания ежедневные массированные обстрелы многострадального города "Орехов", где по состоянию на сегодняшний день наблюдается несметное количество разрушенных домов и разбитых жизней мирных украинцев, а также рассказала, как "крепко", удается держаться под постоянными ударами со стороны россии