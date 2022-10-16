Орехов – крепкий орешек на подступах к Запорожью беспощадно обстреливают

Орехов Запорожской области держится изо всех сил под ежедневными обстрелами россиян

Ежедневные массированные обстрелы (на днях взрывы раздавались каждые 4,5 минуты) разрушенные дома, отсутствие газа, света и воды, закрытые больницы и магазины – так сегодня выглядит жизнь в Орехове Запорожской области. "Крепкий орешек", как называют этот населенный пункт, держится изо всех сил. О том, какой ценой это удается, "Телеграфу" рассказала заместитель городского головы Светлана Мандрич.

До 24 февраля в Орехове бурлила жизнь, сейчас город превращается в пустоту.

Светлана Мандрич вместе с шефом Анатолием Хворостяновым и еще одним его замом остается в Орехове

Последний мирный пост на странице заместителя Ореховского городского головы Светланы Мандич в Фейсбуке от 16 февраля с ярким фото по празднованию с коллегами Дня единения. Уже через несколько дней в ленте появятся советы о действиях при обстреле, введении комендантского часа, выдаче питьевой воды и гуманитарной помощи, эвакуации, последствиях обстрелов. А сообщение от 12 октября не могло не поразить: "Мы пережили этот день. Всего за сегодня по Орехову было 324 прилета!!! 9 раненых жителей. Это сегодняшняя цена за "русский мир".

Все многоэтажки в Орехове разорваны во время обстрелов

- С начала полномасштабного вторжения не было дня, чтобы Орехов не обстреливали, — рассказала по телефону Светлана Мандич, которая в это время пряталась в подвале вместе с другими жителями, время от времени на заднем фоне были слышны взрывы. – Были дни, кажется, в июне, когда было всего несколько прилетов или ночью, или днем. Но сейчас огонь по городу почти не прекращается, в среду, 12 октября, только к обеду было 200 прилетов, а к вечеру, как я написала, уже в полтора раза больше. В 10 домах возникли пожары, но у спасателей даже не было возможности выехать на тушение, потому что обстрел не утихал.

Взрывные волны и обломки от снарядов разорвали торговые точки в Орехове

Светлана добавляет, что из 56 многоэтажек в городе не уцелело ни одной – каждая имеет повреждения разной степени. Такая же ситуация и с частным жилым сектором, и с объектами социальной сферы.

- Микрорайону Черемушки в центре досталось больше всего, — продолжает Светлана. – По каждому зданию есть попадания: и в нижние этажи, снаряды от "Ураганов" даже цоколи пробивали, и в верхние, и в кровлю. Из-за того, что город обстреливают фосфорными боеприпасами, часто дома начинают гореть. Есть полностью разрушенные дома, которые восстановлению не подлежат. Повреждения получили и наши архитектурные достопримечательности – Торговые ряды, бывшая женская гимназия, где в настоящее время находился учебно-воспитательный комплекс №2. В Доме Янцена, где располагался городской совет и уцелевший во Вторую мировую войну было два прямых попадания, почти не осталось второго этажа. Шутим, что у нас там теперь открыты мансарды.

Перед зимой у людей дома без окон и с другими повреждениями

С учетом такого масштаба разрушений Орехов остается и без всех коммунальных благ. С мая – без газа, а недавно еще и без света и воды. И возобновление их подачи под большим вопросом.

- Сейчас разрушены все высоковольтные линии, так называемые десятки, после последнего обстрела еще повреждены многие трансформаторы, — объясняет всю сложность ситуации заместитель городского головы. – Два дня назад при выполнении работ по восстановлению ЛЭП погибли два работника районных электросетей, еще четверо получили ранения, из них двое в больнице. С полным отключением электричества по общине перестала работать и система водоснабжения. Из-за обстрелов мы даже не можем запустить генераторы, которые у нас есть на скважинах, а в одну из них, где набирали воду, позавчера попал снаряд.

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Светлана добавляет, что в такой ситуации очень спасают печки, которые остались в частных домах. Так что людям помогут с дровами, в укрытиях в многоэтажках установят буржуйки, а также местным жителям раздают павербанки и фонари на солнечных батареях. Зимовать в таких условиях, конечно, то еще испытание. Большинство Ореховцев выбрали эвакуацию — в городе осталась приблизительная пятая часть жителей — 3200 человек из 14700.

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- Большая часть – это пожилые люди, но остаются и семьи с детьми, хотя мы всех уговариваем перебираться в более безопасные места, помогаем с этим. Кто-то не хочет оставлять пожилых родителей, у кто-то нет средств снимать жилье где-то – причины разные, — говорит Светлана. – А, например, в селе Нестерянка, что в 11 километрах от города, людям просто не разрешали уезжать россияне. Три недели назад они смогли вырваться, добрались до Токмака, Васильевки, чтобы дальше отправляться в Запорожье, но их там теперь не пропускают. Есть, конечно, и те, кто уезжал и вернулся. Спрашиваем, зачем, говорят: "Лучше дома". Но уровень опасности очень велик, люди во время обстрелов погибают, получают ранения.

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Светлана добавляет, что в Орехове не осталось медицинских учреждений, центральная больница была эвакуирована – в мае, центр первичной медико-санитарной помощи – в июле. С оказанием помощи при ранениях или серьезных проблем со здоровьем помогают военные медики. Самое необходимое лекарство, как и продукты, потому что магазины тоже не работают, привозят волонтеры и благотворители. К примеру, хлебом общину обеспечивает благотворительная организация ADRA Ukrainе, которая передает 2 тыс. хлебов в день. Привозят гуманитарку представители религиозных конфессий, фонд Каритас и другие.

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- Наш Орехов – это форпост, от него до Запорожья 50 километров, в начале войны фронт проходил почти в черте города, но наши ребята сдвинули врага, – говорит Светлана. – И поскольку оркам не удается взять наш крепкий орешек, они его просто уничтожают. Им не важно, какие здесь люди живут, на каком языке общаются. Знаете, у нас в многоэтажке живут две семьи, в одной женщина россиянка, сюда ее родители привезли в 10 лет, в другой – гуцулка. Они дружат уже 50 лет, когда к ним приезжаем, говорят: "Враг хочет нас развести". У нас живут очень дружные, мирные люди, трудолюбивые, потому что регион сельскохозяйственный. А орки все разрушают, каждый день нас забрасывают ракетами, Градами, но мы держимся, выстоим, все отстроим, сделаем из Орехова маленькую Швейцарию и пригласим всех в гости.