Огромная воронка на детской площадке и несокрушимый "мост Кличко": как выглядит Киев после обстрелов (фоторепортаж)

Как выглядит Киев после российских обстрелов 10 октября.

Утром 10 октября российские войска массированно обстреляли украинские города. Под обстрелы попали Киев, Львов, Запорожье, Харьков, Винница, Тернополь, Днепр, Николаев. В этот день россия запустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата. Удары были направлены против гражданского населения и объектов инфраструктуры.

В столице ракеты поразили объекты в центре города. Также от ракетных ударов пострадали Соломенский, Голосеевский и Деснянский районы.

В разных районах, особенно в центре города, разной степени повреждения получили: 45 жилых домов, 6 учебных заведений, 2 заведения социального обслуживания, 6 заведений культуры, 5 заведений здравоохранения и 2 административных здания.

В частности, повреждения получили здания филармонии, нескольких музеев, университета Шевченко и визового отдела посольства Германии. Кроме того, среди объектов, в которые попали российские ракеты— пешеходно-велосипедный мост и детская площадка в центре города.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов прошелся по улицам столицы и увидел, как выглядит Киев сегодня.

Воронку от ракеты на перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской уже залатали — дорожники устроили новое покрытие.

На перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской уже возобновили движение

В результате взрыва пострадал купол Дома учителя. Следует отметить, что это здание является бывшей резиденцией Центральной Рады.

Купол Дома учителя

А это памятник президенту УНР Михаилу Грушевскому. Он не пострадал, поскольку обложен мешками с песком.

Памятник Михаилу Грушевскому не пострадал

Вот так сейчас выглядит бизнес-центр Tower, который находится недалеко от вокзала. В здании выбиты окна, сильно пострадали первые этажи.

Бизнес-центр Tower

Реальные масштабы повреждений поражают

Значительные разрушения получили первые этажи

А это "мост Кличко", почти не пострадавший от российских ракет. Украинцы считают символическим то, что мост уцелел и не рухнул. Теперь он будет не только символом Киева, но и символом несокрушимости и стойкости Украины.

Сейчас на мосту специалисты демонтируют поврежденные стекла

На детской площадке в парке Шевченко образовалась огромная воронка.

Ракеты попали в детскую площадку

В Киеве продолжаются восстановительные работы в поврежденных зданиях

От ударов загорелись автомобили

Фото: Ян Доброносов

Напомним, что 12 октября российские войска совершили очередной обстрел Донецкой области. Под удар попала Авдеевка. Россияне обстреляли центральный рынок, на котором в момент удара находилось много людей.