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Огромная воронка на детской площадке и несокрушимый "мост Кличко": как выглядит Киев после обстрелов (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Столица приходит в себя после масштабных обстрелов Новость обновлена 12 октября 2022, 15:06
Столица приходит в себя после масштабных обстрелов

Как выглядит Киев после российских обстрелов 10 октября.

Утром 10 октября российские войска массированно обстреляли украинские города. Под обстрелы попали Киев, Львов, Запорожье, Харьков, Винница, Тернополь, Днепр, Николаев. В этот день россия запустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата. Удары были направлены против гражданского населения и объектов инфраструктуры.

В столице ракеты поразили объекты в центре города. Также от ракетных ударов пострадали Соломенский, Голосеевский и Деснянский районы.

В разных районах, особенно в центре города, разной степени повреждения получили: 45 жилых домов, 6 учебных заведений, 2 заведения социального обслуживания, 6 заведений культуры, 5 заведений здравоохранения и 2 административных здания.

В частности, повреждения получили здания филармонии, нескольких музеев, университета Шевченко и визового отдела посольства Германии. Кроме того, среди объектов, в которые попали российские ракеты— пешеходно-велосипедный мост и детская площадка в центре города.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов прошелся по улицам столицы и увидел, как выглядит Киев сегодня.

Воронку от ракеты на перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской уже залатали — дорожники устроили новое покрытие.

Перекресток бульвара Шевченко и Владимирской в Киеве
На перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской уже возобновили движение
Как выглядит Киев после российских обстрелов 10 октября

В результате взрыва пострадал купол Дома учителя. Следует отметить, что это здание является бывшей резиденцией Центральной Рады.

Купол Дома учителя
Купол Дома учителя

А это памятник президенту УНР Михаилу Грушевскому. Он не пострадал, поскольку обложен мешками с песком.

Памятник Михаилу Грушевскому в Киеве
Памятник Михаилу Грушевскому не пострадал

Вот так сейчас выглядит бизнес-центр Tower, который находится недалеко от вокзала. В здании выбиты окна, сильно пострадали первые этажи.

Бизнес-центр Tower
Бизнес-центр Tower
Бизнес-центр Tower
Реальные масштабы повреждений поражают
Бизнес-центр Tower
Значительные разрушения получили первые этажи

А это "мост Кличко", почти не пострадавший от российских ракет. Украинцы считают символическим то, что мост уцелел и не рухнул. Теперь он будет не только символом Киева, но и символом несокрушимости и стойкости Украины.

Мост Кличко после ракетной атаки
Сейчас на мосту специалисты демонтируют поврежденные стекла

На детской площадке в парке Шевченко образовалась огромная воронка.

Детская площадка в Киеве, куда попала российская ракета
Ракеты попали в детскую площадку
Как выглядит Киев после российских обстрелов 10 октября
Как выглядит Киев после российских обстрелов 10 октября
В Киеве продолжаются восстановительные работы в поврежденных зданиях
Как выглядит Киев после российских обстрелов 10 октября
От ударов загорелись автомобили
Как выглядит Киев после российских обстрелов 10 октября
Как выглядит Киев после российских обстрелов 10 октября

Фото: Ян Доброносов

Напомним, что 12 октября российские войска совершили очередной обстрел Донецкой области. Под удар попала Авдеевка. Россияне обстреляли центральный рынок, на котором в момент удара находилось много людей.

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#Росія #Київ