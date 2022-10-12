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Величезна вирва на дитячому майданчику та незламний "міст Кличка": як виглядає Київ після обстрілів (фоторепортаж)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Столиця оговтується після масштабних обстрілів Новина оновлена 12 жовтня 2022, 15:06
Столиця оговтується після масштабних обстрілів

Як виглядає Київ після російських обстрілів 10 жовтня.

Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Запоріжжя, Харків, Вінниця, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв. В цей день росія запустила по Україні 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати. Удари були спрямовані проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури.

В столиці ракети вразили об'єкти в центрі міста. Також від ракетних ударів постраждали Солом'янський, Голосіївський та Деснянський райони міста.

У різних районах, особливо в центрі міста, різного ступеня пошкодження зазнали: 45 житлових будинків, 6 навчальних закладів, 2 заклади соціального обслуговування, 6 закладів культури, 5 закладів охорони здоров’я та 2 адміністративні будівлі.

Зокрема, пошкоджень зазнали будівлі філармонії, кількох музеїв, університету Шевченка та візового відділу посольства Німеччини. Крім того, серед об’єктів, в які влучили російські ракети — пішохідно-велосипедний міст та дитячий майданчик в центрі міста.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов пройшовся вулицями столиці та побачив, як виглядає Київ сьогодні.

Вирву від ракети на перехресті бульвару Шевченка і Володимирській вже залатали — дорожники влаштували нове покриття.

Перехрестя бульвару Шевченка і Володимирської в Києві
На перехресті бульвару Шевченка і Володимирській вже відновили рух
Як виглядає Київ після російських обстрілів 10 жовтня

Від вибуху постраждав купол Будинку вчителя. Слід відзначити, що ця будівля є колишньою резиденцією Центральної Ради.

Купол Будинку вчителя
Купол Будинку вчителя

А це пам’ятник президенту УНР Михайлу Грушевському. Він не постраждав, оскільки обкладений мішками з піском.

Пам’ятник Михайлу Грушевському в Києві
Пам’ятник Михайлу Грушевському не постраждав

Ось так зараз виглядає бізнес-центр Tower, який знаходиться неподалік вокзалу. В будівлі вибиті вікна, сильно постраждали перші поверхи.

Бізнес-центр Tower
Бізнес-центр Tower
Бізнес-центр Tower
Реальні масштаби пошкоджень вражають
Бізнес-центр Tower
Значних руйнувань зазнали перші поверхи

А це "міст Кличка", який майже не постраждав від російських ракет. Українці вважають символічним те, що міст уцілів і не обвалився. Тепер він буде не тільки символом Києва, а й символ незламності й стійкості України.

Міст Кличка після ракетної атаки
Зараз на мосту фахівці демонтують пошкоджені елементи скла.

На дитячому майданчику в парку Шевченка утворилася величезна вирва.

Дитячий майданчик в Києві, куди влучила російська ракета
Ракети поцілили у дитячий майданчик
Як виглядає Київ після російських обстрілів 10 жовтня
Як виглядає Київ після російських обстрілів 10 жовтня
В Києві тривають відновлювальні роботи в пошкоджених будівлях.
Як виглядає Київ після російських обстрілів 10 жовтня
Від ударів загорілися автомобілі
Як виглядає Київ після російських обстрілів 10 жовтня
Як виглядає Київ після російських обстрілів 10 жовтня

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, що 12 жовтня російські війська здійснили черговий обстріл Донецької області. Під удар потрапила Авдіївка. Росіяни обстріляли центральний ринок, на якому в момент удару перебувало багато людей.

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#Росія #Київ