"Красные линии" еще не перейдены? Почему Запад не прощается с россией, несмотря на откровенный террор украинцев

Какие рычаги влияния для сдерживания террористического кремлевского режима используют наши западные партнеры

По состоянию на начало декабря в результате массированных обстрелов объектов критической инфраструктуры со стороны россии Украина оказалась на грани энергетической катастрофы. Украинцев пугают разными апокалиптическими сценариями, в частности, что в случае продолжения террора со стороны оккупантов население может остаться без стабильной поставки электричества, отопления и газа до конца зимы. При этом даже устроив геноцид многомиллионной нации в центре Европы, россия продолжает оставаться членом Совбеза ООН, G20 и других международных организаций, и до сих пор не имеет статуса страны-спонсора терроризма на уровне законодательства США.

"Телеграф" выяснял, когда Запад пойдет на более жесткие шаги по сдерживанию страны-агрессора и станет ли очередной тотальный блекаут в Украине поводом для разрыва последних связей международного сообщества с террористическим режимом владимира путина.

На пороге энергетического коллапса

Зима, обещаюшая стать самой тяжелой для украинцев, длится всего 9 дней, однако уже сейчас жители большинства регионов страдают от регулярных и долговременных отключений электроэнергии. Кроме очевидных бытовых неудобств для потребителей, отсутствие стабильного электроснабжения несет в себе угрозу выживания для малого и среднего бизнеса.

Фото вечернего Киева без света. 8.12.22

Необходимость закупки дизельных генераторов и аккумуляторов заставляет предпринимателей повышать цены на больно бьющую по карманам украинцев продукцию, 25% из которых, по данным Всемирного банка, будут жить в бедности уже до конца 2022 года. Для сравнения, до войны этот показатель составлял 2%. В общей сложности в "группе риска" на переход к уровню жизни за чертой бедности в результате войны оказались 59% граждан Украины, сообщает UBR.

Кроме того, по словам мэра Киева Виталия Кличко, эта зима может стать не только самой темной, но и самой холодной для жителей столицы. В ходе выступления на Киевском форуме безопасности городской голова предупредил киевлян о том, что в случае атаки россией определенных объектов критической инфраструктуры, работу которых невозможно будет возобновить в течение суток, теплоснабжение прекратится до весны, пишет Украинская правда.

"Если в течение 24 часов при температуре -5°C (наружной) не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что до весны подать воду будет очень сложно. И к началу весны будут сложные вызовы", — сказал Виталий Кличко.

Одновременно с этим тревожное известие поступило и от "Нафтогаза Украины". По данным компании, в результате постоянных обстрелов россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 км газовых труб. Кроме того, для выработки электроэнергии Украина вынуждена была использовать дополнительные объемы угля и газа.

"Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, для генерации электроэнергии на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодняшний день — более 4 млрд долларов США. В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров", — заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов во время встречи с послами стран "Большой Семерки" (G7).

По словам независимого эксперта в сфере энергетики и коммунальных услуг Виктора Логацкого, острый дефицит газа будет означать не только бытовые трудности для потребителей. Без достаточного количества голубого топлива Украина может столкнуться с невозможностью генерирования электроэнергии, остановкой работы некоторых тепловых станций, ТЭЦ, а также других стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

"Следует понимать, что речь идет о 15% общего объема добычи газа в Украине. К этому нужно добавить недостаток в 3-4 миллиарда кубометров, о котором Кабмин заявлял еще до начала атак критической инфраструктуры, однако тогда она оспаривалась руководством НАК "Нафтогаз Украины". Результатом такого дефицита в том числе станет отключение от газоснабжения предприятий, которые являются второстепенными в вопросе жизнеобеспечения населения. Это последние металлургические комбинаты и заводы, работающие в Украине на сегодняшний день", — пояснил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Геноцид – не повод для разрыва отношений?

Почти каждый день правительство заявляет об активной подготовке страны к разным сценариям российского террора и его последствиям – в городах организуются пункты обогрева и бесперебойного электроснабжения для нужд граждан, закупаются генераторы и аккумуляторы. На уровне государства заключаются соглашения по поставкам в Украину газовых компрессоров и оборудования для добычи газа.

Несмотря на то, что власти пытаются поддерживать оптимистичные настроения среди населения, фактически террором критической инфраструктуры Украины россия устраивает геноцид 35 миллионов человек в центре Европы. Предоставляя нам новые пакеты финансовой помощи, западные партнеры лишь частично ликвидируют последствия агрессии россии, однако не наносят удара по их первопричине – самому кремлевскому режиму.

На сегодняшний день существует три потенциально действенных рычага влияния на россию, на использование которых международное сообщество до сих пор не решилось:

исключение рф из состава Совбеза ООН и в целом ООН, чтобы исключить влияние на результаты голосований по осуждению его агрессии в Украине;

официальное признание россии государством-спонсором терроризма на уровне законодательства США, для наложения на него еще более жестких санкций;

предоставление Украине дальнобойного оружия для защиты критической инфраструктуры путем уничтожения военных объектов, используемых ВС рф для обстрелов городов.

Несмотря на то, что украинская дипломатия и сам президент Владимир Зеленский регулярно поднимают данные вопросы на международном уровне с призывом к нашим партнерам прибегнуть к более решительным действиям, ответом на них до сих пор остается лишь выражение "глубокой обеспокоенности" западных политиков.

Так, еще в апреле, выступая на заседании Совбеза ООН, президент Украины жестко раскритиковал неспособность организации реагировать на проявления вооруженной агрессии в мире и инициировал срочное проведение в Киеве глобальной конференции по пересмотру мировой системы безопасности. Хотя данная инициатива получила публичную поддержку лидеров ряда стран, в том числе постоянных членов Совбеза ООН США и Франции, до реального реформирования ООН дело так и не дошло.

На днях Верховная Рада Украины в очередной раз заявила о нелегитимности пребывания россии в ООН и ее Совбезе и призвала международное сообщество признать рф государством-террористом. Кроме того, законопроект №8229 имеет целью запустить процесс реформирования организации для более эффективной работы ООН в вопросе противодействия вооруженной агрессии.

Пока члены международных организаций из-за опасений разозлить российского диктатора владимира путина колеблются по поводу исключения из своих рядов государства-террориста и окончательного закрепления за ним соответствующего статуса, Украина обращается к Западу для получения дальнобойного оружия. Это позволит нам самостоятельно защищать свою территориальную целостность, не позволяя россии окончательно разрушить энергетическую систему государства, что поставит под угрозу жизни миллионов гражданских.

Однако и защищаться, нанося упреждающие удары по военным объектам россии, Украина пока не имеет возможности. Страны-члены НАТО аргументируют отказ в поставках нам дальнобойного оружия политикой организации: НАТО является оборонным, а не наступательным альянсом, а потому не может способствовать обстрелам военных объектов на территории россии.

Однако, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, истинной причиной нерешительности членов НАТО является отсутствие стратегических планов и целей по россии и опасения касательно развития событий в "постпутинской" россии.

"Это главная и самая страшная трагедия Запада и всего происходящего. Они не знают пока, что такое постпутинский и построссийский мир. Не знают, нужен ли он им, а также не знают, какой он будет и, соответственно, не знают, как им управлять. Вся их стратегия относительно нашей войны, путина, рф идет по принципу "не навредить". Есть конфликт, который идет в заданных пределах, по заданным давно правилам, идет постепенно, оставляя время на реакцию, принятие решений. Их задача не дать ему развиваться так, чтобы он стал неуправляемым", — заявил Арестович во время интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Надежда на накопительный эффект

Российский террор критической инфраструктуры Украины и его катастрофические последствия, очевидно, не стали для коллективного Запада той красной линией, перейдя которую рф автоматически приобретает статус страны-изгоя без права голоса и любой защиты.

В то же время обвинять международное сообщество в полном отсутствии политической воли все же не совсем корректно, считает соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе. По словам эксперта по международным отношениям и политологии, события последних двух месяцев значительно ускорили реализацию обсуждавшихся с весны 2022 года процессов.

"После начала массированных обстрелов критической инфраструктуры Украина в ускоренном порядке получила от западных партнеров системы ПВО, что существенно усилило наши оборонные возможности. Тогда же ряд западных стран на национальном уровне закрепил за рф статус террористического режима, что в конечном счете поможет перевести вопрос конфискации российских активов в пользу Украины из политической плоскости в юридическую. В этот же период, по инсайдерской информации, был получен консенсус о формировании предельной цены на российскую нефть. Этот вопрос поднимался еще полгода назад, но решился именно сейчас", — отмечает Антон Кучухидзе в комментарии "Телеграфу ".

Также, по словам эксперта, важно понимать, что введение санкций и ограничений – сложный и длительный бюрократический процесс, однако у него есть мощный накопительный эффект. Да, коллективная Европа имеет опыт в замораживании и конфискации активов, при этом механизм передачи этих активов пострадавшей стороне юридически еще не отработан, поэтому его реализация требует времени.

"Россияне уже абсолютные рекордсмены по введенным против них санкциям. Проект "Северный поток-2" остановлен. Европа постепенно, но очень уверенно, разрывает энергетические связи с Кремлем. Из самой россии массово уходит крупный бизнес. Ни одна цивилизованная и развитая страна не будет инвестировать туда средства и не будут сотрудничать с токсическим путинским режимом. Настоящие последствия всех этих санкций мы начнем замечать в 2023 году, когда сработает накопительный эффект и экономические ресурсы россии начнут стремительно иссякать", – пояснил политолог.