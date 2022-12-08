США вводят всеобъемлющие "золотые" санкции против россии: подробности

Экспорт золота – важнейший источник прибыли для рф

После ограничения российской нефти в цене могут последовать новые санкции против российской федерации. Они касаются всего российского золота и всех операций, связанных с ним. Ограничения предусматривает один из законопроектов о расходах на оборону в США.

По данным издания The Moscow Times, США введут "золотые санкции" против россии, которые ограничат трансграничные операции с золотом. Ожидается, что законопроект с большой вероятностью будет принят вскоре.

В документе говорится, что через 90 дней после принятия закона санкции будут введены против иностранцев, которые участвовали в значительных транзакциях по продаже, поставкам или передаче (включая транспортировку) золота напрямую или косвенно российской федерации или из нее. Ряд ограничений касается правительства рф, российского центробанка и его резервов вне страны.

Стоит отметить, что экспорт золота из рф идет вторым после продажи энергоресурсов. Введение "золотых санкций" поможет изолировать россию от мировой экономики и как минимум приведет к снижению цен на этот важный для страны-агрессора актив.

Как сообщал "Телеграф", ужесточить санкции против россии намерены и в Евросоюза. В частности, под удар попадает семья Кадырова.