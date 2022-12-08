США вводять всеосяжні "золоті" санкції проти росії: подробиці

Експорт золота — найважливіше джерело прибутку для рф

Після обмеження російської нафти в ціні можуть бути нові санкції проти російської федерації. Вони стосуються всього російського золота та всіх операцій, пов’язаних із ним. Обмеження передбачає один із законопроєктів про витрати на оборону в США.

За даними видання The Moscow Times, США введуть "золоті санкції" проти росії, які обмежать транскордонні операції із золотом. Очікується, що законопроєкт з великою ймовірністю буде ухвалено незабаром.

У документі йдеться, що через 90 днів після ухвалення закону санкції будуть введені проти іноземців, які брали участь у значних транзакціях з продажу, постачання чи передачі (включаючи транспортування) золота безпосередньо чи опосередковано російській федерації або з неї. Ряд обмежень стосується уряду рф, російського центробанку та його резервів поза країною.

Варто зазначити, що експорт золота з рф йде другим після продажу енергоресурсів. Введення "золотих санкцій" допоможе ізолювати росію від світової економіки і, як мінімум, призведе до зниження цін на цей важливий для країни-агресора актив.

Як повідомляв "Телеграф", посилити санкції проти росії мають намір і в Євросоюзі. Зокрема, під удар попадає родина Кадирова.