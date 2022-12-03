Російську нафту нарешті обмежили в ціні: про що домовилися світові лідери

Рішення вступить в силу 5 грудня

Після того, як країни Євросоюзу домовилися про граничну ціну на російську нафту, Австралія та країни G7 також узгодили обмеження ціни на рівні 60 доларів за барель. Імпортери, які купуватимуть нафту з рф за ціною, не вищою за верхню межу, матимуть доступ до низки послуг країн коаліції, життєво важливих для торгівлі нафтою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США. Як зазначається, після згоди 27 держав-членів Європейського Союзу, члени G7 та Австралія приєднуються до прийняття обмеження ціни в 60 доларів за барель морської сирої нафти з російської федерації.

"Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи надійне постачання нафти на світові ринки. Ця політика особливо важлива для того, щоб забезпечити доступність поставок нафти в країни з низьким і середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни", — йдеться в повіомленні.

Крім того, сторони також мають намір відмовитися від російської нафти та нафтопроводів із росії на внутрішніх ринках. Рішення почне діяти 5 грудня або "невдовзі після цієї дати".

Крім того, на відповідне рішення відреагували в Офісі Президента України. Керівник ОП Андрій Єрмак підкреслив, що краще б було встановити верхню межу на ціну в два рази нищою, проте рішення світових лідерів вже має велике значення.

"Все те, що пропонувала група Макфола-Єрмака, хоча знизити потрібно було б до 30$, щоб швидше знищити економіку ворога. Ми завжди досягаємо своєї мети і економіка росії все одно буде зруйнована, а сама росія платитиме та відповідатиме за всі злочини", — повідомив Єрмак.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прем’єр Естонії Кайа Каллас пояснила, як нафтові ціни позначаться на економіці російської федерації.