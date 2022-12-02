ЄС нарешті визначився із верхньою ціною на російську нафту

Переговори у Брюсселі тривали більше тижня

Дипломати Європейського Союзу в п’ятницю остаточно домовилися встановити граничну ціну на російську нафту, яка транспортується морем.

Стеля цін на нафту буде на рівні 60 доларів за барель. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на постійного представника Польщі при ЄС Анджея Садоса, а також інших європейських дипломатів та чиновників на умовах анонімності.

У матеріалі вказується, що політика, розроблена Групою семи (G7) промислово розвинених країн та їх союзниками, спрямована на обмеження доходів росії та запобігання глобальному "нафтовому шоку". За словами дипломатів, офіційна заява G7 очікується у неділю.

"Переговори про встановлення ліміту в Брюсселі були спірними і тривали понад тиждень", — зазначає видання.

Стеля цін на нафту дозволить операторам з європейських країн здійснювати транспортування російської нафти до третіх країн, проте за умови, що ціна залишиться під заздалегідь встановленим ціновим лімітом. Такий захід має зменшити доходи країни-агресора, при цьому зберігаючи продовження поставок та світові енергетичні ринки.

При цьому ми вже повідомляли, що в росії знайшли, чим відповісти на цей захід. У москві загрожують, що зупинять постачання своєї нафти тим країнам, які забажають приєднатися до цінової стелі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за кілька тижнів до введення нафтових санкцій постачання нафти з росії до Північної Європи впали нижче за 100 тисяч барелів на добу.

Також ми повідомляли, що Угорщина домовилася з Сербією про будівництво трубопроводу для прокачування російської сирої нафти.