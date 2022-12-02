ЕС наконец определился с верхней ценой на российскую нефть

Дипломаты Европейского Союза в пятницу окончательно договорились установить предельную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем.

"Потолок" цен на нефть будет находится на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садоса, а также других европейских дипломатов и чиновников на условиях анонимности.

Отмечается, что политика, разработанная Группой семи (G7) промышленно развитых стран и их союзниками, направлена ​​на ограничение доходов россии и предотвращение глобального "нефтяного шока". По словам дипломатов, официальное заявление G7 ожидается к воскресенью.

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