Серйозний удар по економіці: як нафтові санкції позначаться на доходах росії

Стеля цін на "чорне золото" не буде стабільною — її планують регулярно переглядати

Країни ЄС погодили стелю ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Незважаючи на те, що до цього Україна закликала до ціни вдвічі нижчої, на переговорах звучали й великі пропозиції — 70 доларів за барель.

Як зазначила прем’єр Естонії Кайа Каллас, зниження стелі вартості нафти на долар передбачає втрату росією близько 2 млрд. доларів доходу. Оскільки спочатку йшлося про стелю ціни в 65 доларів за барель, в результаті зниження ціни на 5 доларів тягне за собою втрату російською військовою машиною 10 млрд. доларів США.

Вона також додала, що найболючішим для росії стало б зниження до 30-40 доларів за барель нафти. Каллас вважає, що досягнуте рішення — найкращий компроміс на сьогодні. Саме Естонія запропонувала регулярний перегляд та корекцію ціни. Одна з умов — гранична ціна має бути на 5% нижчою від середньоринкової вартості нафти. Найближчий перегляд заплановано на середину січня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії погрожували призупиненням постачання нафти до країн, які приєднаються до введення стелі ціни. Зазначимо, що Росія вже повністю втратила частину покупців нафти в Європі.