Российскую нефть наконец-то ограничили в цене: о чем договорились мировые лидеры

Решение вступит в силу 5 декабря

После того, как страны Евросоюза договорились о предельной цене на российскую нефть, Австралия и страны G7 также согласовали ограничение цены на 60 долларов за баррель. Импортеры, которые будут покупать нефть из россии по цене, не выше верхней границы, будут иметь доступ к ряду услуг стран коалиции, жизненно важных для торговли нефтью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США. Как отмечается, после согласия 27 государств-членов Европейского Союза члены G7 и Австралия присоединяются к принятию ограничения цены в 60 долларов за баррель морской сырой нефти из российской федерации.

"Ограничение цены является важным инструментом для ограничения доходов, которые россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя надежные поставки нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для того, чтобы обеспечить доступность поставок нефти в страны с низким и средним уровнем дохода, сильно пострадавших от последствий российской войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны намерены отказаться от российской нефти и нефтепроводов из россии на внутренних рынках. Решение начнет действовать 5 декабря или "вскоре после этой даты".

Кроме того, на соответствующее решение было отреагировано в Офисе Президента Украины. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что лучше было бы установить верхний предел на цену в два раза ниже, однако решение мировых лидеров уже имеет большое значение.

"Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно было бы до 30$, чтобы быстрее уничтожить экономику врага. Мы всегда достигаем своей цели и экономика россии все равно будет разрушена, а сама россия будет платить и отвечать за все преступления", – сообщил Ермак.

Как сообщал "Телеграф" ранее, премьер Эстонии Кайа Каллас объяснила, как нефтяные цены отразятся на экономике российской федерации.