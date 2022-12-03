Серьезный удар по экономике: как нефтяные санкции отразятся на доходах россии

Потолок цен на "черное золото" не будет стабильным — его планируют регулярно пересматривать

Страны ЕС согласовали потолок цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Несмотря на то, что до этого Украина призывала к цене вдвое ниже, на переговорах звучали и большие предложения — в 70 долларов за баррель.

Как отметила премьер Эстонии Кайа Каллас, снижение потолка стоимости нефти на доллар предполагает потерю россией около 2 млрд долларов дохода. Поскольку изначально шла речь о потолке цены в 65 долларов за баррель, в итоге снижение цены на 5 долларов влечет за собой потерю российской военной машиной 10 млрд долларов США.

Она также добавила, что наиболее болезненным для россии стало бы снижение до 30-40 долларов за баррель нефти. Каллас считает, что достигнутое решение — лучший компромисс на сегодня. Именно Эстония предложила регулярный пересмотр и коррекцию цены. Одно из условия — предельная цена должна быть на 5% ниже среднерыночной стоимости нефти. Ближайший пересмотр запланирован на середину января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии угрожали приостановкой поставок нефти в страны, которые присоединятся к введению потолка цены. Отметим, что россия уже полностью потеряла часть покупателей нефти в Европе.