ЄС готує новий удар по росії: під приціл потрапила родина Кадирова

Санкції проти росії посилюватимуться

У Європейському Союзі готують дев’ятий пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну. Новий пакет включає блокування на постачання БПЛА та товарів подвійного призначення, а також інші заходи.

Як повідомила у своєму Твіттер глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, заборона на постачання безпілотних літальних апаратів торкнеться не лише рф, а й тих країн, які можуть перепродати їх росії, наприклад Іран.

Новий пакет заборонить подальші інвестиції в російські гірничодобувні підприємства, а також посилення контролю за експортом товарів подвійного призначення.

Санкції також буде введено проти чотирьох російських телеканалів та трьох банків.

Крім того, буде запроваджено персональні санкції проти приблизно двох сотень фізичних та юридичних осіб, серед яких депутати, силовики та чиновники. При цьому видання Bild з посиланням на джерела зазначає, що у списку опинилися і родичі глави Чечні рамзана кадирова, а саме його дві дочки та двоюрідний брат.

Очікується, що новий пакет обмежень буде затверджено наступного тижня.

Як повідомлялося раніше, у ЄС напередодні затвердили стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що може призвести до багатомільярдних втрат для економіки росії.