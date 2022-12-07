Радник міністра енергетики України проаналізувала, що сталося після обмеження цін на російську нафту

Обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів — це перемога чи програш в енергетичній битві?

На жаль, енергетична гра значно складніша, вона ведеться на багатьох рівнях і за одним рішенням не можна визначити переможця. Це частина війни G7, ЄС та США проти надприбутків росії. І якщо уважно подивитися на деякі цифри та факти, то можна зі стриманим оптимізмом сказати, що і цю війну росія програє.

По-перше, після запровадження верхньої межі не сталося різкого стрибка цін, на який росіяни розраховували. Ринок відреагував дуже спокійно, ціни навіть трохи знизилися. Ринкова ціна на нафту — основний показник, за яким треба стежити. Є цінова стеля чи немає, від нього залежать прибутки росіян.

По-друге, друзів в них стає все менше. Туреччина фактично підтримала запровадження цінової стелі, бо вимагає відповідні документи в танкерів, які намагаються пройти Босфор. Китай та Індія ідею не підтримали, але з задоволенням користуються зі знижок, які вибивають в росіян.

По-третє, росія змушена поводити як країна-вигнанець, перевозячи нафту контрабандою за схемами, якими користуються Іран та Венесуела. Ось фото з розслідування Financial Times — як російський танкер ховається, щоб ніхто не здогадався, що він везе. Ціна та такий контрабандний продукт ще нижча, тому всі спроби росіян купити танкерний металобрухт для обходу санкцій обернулися поразкою. Їх нафта коштує дешево, чого і треба було досягнути.

Фото з розслідування Financial Times

І головне. Нафтогазові прибутки росії вже падають, за деякими підрахунками в листопаді вони обвалилися на 49%. Далі буде. Першими відчують на собі російські регіони, далі — і федеральний бюджет, який вперше за багато років буде зверстано з дефіцитом.

Росіяни, звісно, можуть санкціонувати себе і припинити поставки, але це буде як в дитячому анекдоті про відморожені вуха на зло. Хай морозять. Але думаю, що нас чекає продовження протистояння.

Росія і далі буде намагатися провокувати цінові кризи. Наступна битва планується на початку лютого, коли увійде в силу рішення щодо ембарго на російське дизельне пальне. Росіяни сподіваються на черговий стрибок цін, європейські ринки намагаються диверсифікувати потоки та підготуватися.

Джерело: Facebook-сторінка Лани Зеркаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії Кайа Каллас розповіла, як нафтові санкції позначаться на доходах росії.