Советник министра энергетики Украины проанализировала, что произошло после ограничения цен на российскую нефть

Ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов – это победа или проигрыш в энергетической битве?

К сожалению, энергетическая игра гораздо сложнее, она ведется на многих уровнях и по одному решению нельзя определить победителя. Это часть войны G7, ЕС и США против сверхприбылей России. И если внимательно посмотреть на некоторые цифры и факты, можно со сдержанным оптимизмом сказать, что и эту войну россия проиграет.

Во-первых, после введения верхнего предела не произошло резкого скачка цен, на который россияне рассчитывали. Рынок отреагировал очень спокойно, цены даже немного снизились. Рыночная цена на нефть – основной показатель, за которым нужно следить. Есть ценовой потолок или нет, от него зависят доходы россиян.

Во-вторых, друзей у них становится все меньше. Турция фактически поддержала введение ценового потолка, потому что требует соответствующие документы у танкеров, пытающихся пройти Босфор. Китай и Индия идею не поддержали, но с удовольствием пользуются скидками, которые выбивают у россиян.

В-третьих, россия вынуждена вести себя как страна-изгнанник, перевозя нефть контрабандой по схемам, которыми пользуются Иран и Венесуэла. Вот фото по расследованию Financial Times — как российский танкер скрывается, чтобы никто не догадался, что он везет. Цена и такой контрабандный продукт еще ниже, поэтому все попытки россиян купить танкерный металлолом для обхода санкций обернулись поражением. Их нефть стоит дешево, чего и требовалось достичь.

Фото по расследованию Financial Times

И главное. Нефтегазовые доходы россии уже падают, по некоторым подсчетам в ноябре они обвалились на 49%. Продолжение следует. Первыми ощутят на себе российские регионы, далее — и федеральный бюджет, который впервые за многие годы будет сверстан с дефицитом.

Россияне, конечно, могут санкционировать себя и прекратить поставки, но это будет как в детском анекдоте об отмороженных ушах назло. Пусть морозят. Но думаю, что нам предстоит продолжение противостояния.

Россия и дальше будет пытаться провоцировать ценовые кризисы. Следующая битва планируется в начале февраля, когда войдет в силу решение по эмбарго на российское дизельное топливо. Россияне надеются на очередной скачок цен, европейские рынки пытаются диверсифицировать потоки и подготовиться.

Источник: Facebook-страница Ланы Зеркаль.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кайа Каллас рассказала, как нефтяные санкции отразятся на доходах россии.