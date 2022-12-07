ЕС готовит новый удар по россии: под прицел попала семья Кадырова

Санкции против россии будут ужесточаться

В Европейском Союзе готовят девятый пакет санкций против россии из-за ее вторжения в Украину. Новый пакет включает блокировку на поставки БПЛА и товаров двойного назначения, а также другие меры.

Как сообщила в своем Твиттер глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, запрет на поставку беспилотных летательных аппаратов затронет не только россию, но и те страны, которые могут перепродать их россии, например Иран.

Новый пакет запретит дальнейшие инвестиции в российские горнодобывающие предприятия, а также ужесточения контроля над экспортом товаров двойного назначения.

Санкции также будут введены против четырех российских телеканалов и трех банков.

Кроме того, будут введены персональные санкции против примерно двух сотен физических и юридических лиц, среди которых депутаты, силовики и чиновники. При этом издание Bild со ссылкой на источники отмечает, что в списке оказались и родственники главы Чечни рамзана кадырова, а именно его две дочери и двоюродный брат.

Ожидается, что новый пакет ограничений будет утвержден на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, в ЕС накануне утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что может привести к многомиллиардным потерям для экономики россии.