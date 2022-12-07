Тайвань даст 1 миллион долларов на закупку генераторов для Киева

Благодаря помощи тайванцев потенциально еще 400 "пунктов несокрушимости" будут иметь свет

Китайская Республика (Тайвань) направит 1 миллион долларов США на закупку дизельных генераторов для обеспечения "пунктов несокрушимости" в Киеве.

Об этом сегодня сообщило министерство иностранных дел Тайваня. Как уточняется, соответствующий меморандум подписал глава МИД страны Джозеф Ву.

"Глава МИД Джозеф Ву подписал меморандум о взаимопонимании по поводу помощи столице Украины Киеву в приобретении дизельных электрогенераторов при содействии пожертвования Министерства иностранных дел в размере 1 миллиона долларов США, чтобы 3 миллиона жителей города согревались в эту зиму благодаря #LoveFromTaiwan", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что от украинской столицы подписи в документе поставили мэр Киева Виталий Кличко и генеральный директор благотворительного фонда "Дарничане" Григорий Маленко.

"Тайвань, как и Украина, находится на передовой битвы против авторитарного экспансионизма, и мы рады помочь украинцам в борьбе за свободу ", — говорится в сообщении тайванского МИДа.

Хорошую новость у себя в "Фейсбуке" уже прокомментировал и глава БФ "Дарничане".

"Последние 9 месяцев доказывают, что лучший способ противостоять диктаторам — единение свободных народов. На другом конце мира храбрый народ Китайской Республики также, как и мы, противостоит попыткам затянуть его в авторитаризм и несвободу. Остров Тайвань и его народ в мире — такой же символ борьбы за свободу, как и Украина. И особенно приятно, что сейчас, когда Украине тяжело, наши друзья из Тайваня готовы помочь нам пережить тяжелую зиму, которую пытаются устроить украинцам россияне", — отметил Маленко.

По его оценкам, дополнительная закупка генераторов потенциально сможет обеспечить светом еще 400 "пунктов несокрушимости", которые разворачиваются во всех районах столицы.

"Это неоценимая технологическая помощь от одной из ведущих экономик мира!", — подчеркнул гендиректор фонда.

Напомним, недавно в журналистском расследовании сообщалось, почему "пункты несокрушимости" — не новая идея, а просто громкое название традиционных пунктов обогрева, которые в Украине открывали каждую зиму. Но сейчас "под идею Банковой" местные власти вынуждены тратить большие средства из местных бюджетов.

Также "Телеграф" писал, почему между Офисом президента и КГГА могла разгореться новая война из-за "пунктов несокрушимости" в столице.