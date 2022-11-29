Битва за Киев. Теперь – политическая: почему Банковая снова воюет с Кличко

"Телеграф" проанализировал возможные причины внезапной реанимации конфликта между ОП и мэром столицы

Долговременное противостояние между Офисом президента и мэром Киева Виталием Кличко, которое перешло в определенную замороженную фазу почти год назад, после многомесячной паузы получило продолжение. На этот раз формальным яблоком раздора стали пункты несокрушимости в столице, к работе которых у представителей провластной команды внезапно возникли массовые претензии.

Что это за пункты и зачем их создают

Отметим, впервые о пунктах несокрушимости президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил 22 ноября после очередного акта ракетного террора со стороны россии, похолодания и последствий блекаута в регионах. "Развертываем по всей стране наш новый проект поддержки людей — "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более 4 тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше. Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости" — там все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Бесплатно и круглосуточно. Пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и тому подобное", — говорил гарант.

Примечательно, что, по информации издания "Правительственный курьер", первый пункт несокрушимости заработал еще 18 ноября в Херсоне, где после деоккупации была сложная ситуация с электроснабжением и водой. То есть, еще за четыре дня до выступления главы государства. Поэтому, похоже, запуск пунктов, о которых говорил президент, как минимум не был каким-нибудь спонтанным чудом волшебной палочки.

О пунктах несокрушимости в Киеве в публичном пространстве активно заговорили после массированного ракетного удара по Украине и столице 23 ноября, что привело к масштабному отключению в городе света, воды, связи, отопления и интернета. Тогда многомиллионный город оказался на грани коллапса.

"Депутатский десант", палец Тищенко и удивление Кличко

Уже утром 26 ноября о намерениях проверить столичные пункты несокрушимости заявил глава провластной фракции в Верховной Раде Давид Арахамия, анонсировавший депутатские рейды в места, где чиновники должны были организовать антиколлапсные точки для горожан.

А к массовой проверке "слуги" приобщили даже бывшего телевизионного ревизора, нардепа Николая Тищенко в качестве парламентария, избранного в Раду в столичном 219-м округе. А вечером того же дня Арахамия в эфире национального телемарафона отчитался о проверке 530 пунктов несокрушимости, 20% из которых оказались закрытыми. Свое недовольство по результатам выездов в пункты несокрушимости также один за другим стали выражать и другие избранники от СН.

И все как один коллективно и оперативно нашли виновного – столичного мэра Виталия Кличко. Хотя о планах запустить полтысячи пунктов несокрушимости в столице еще вечером 23 ноября сообщала пресс-служба Киевской городской военной администрации. А 25 ноября глава КГВА генерал Сергей Попко отчитывался, что лично выезжал на один из проблемных пунктов, на который поступила жалоба из-за отсутствующего электроснабжения. "Самый большой и общий недостаток всех пунктов — это коммуникация с людьми. Мы пытаемся оперативно решить эту проблему. Без сомнения, люди должны иметь беспрепятственный доступ ко всему, что предусмотрено в "Пунктах несокрушимости", — делился впечатлениями Попко после проверки.

Следовательно, несколько странно выглядит тема с пунктами несокрушимости в Киеве, которая находится также и в зоне ответственности военной администрации. Но вопросы у Банковой по странному стечению обстоятельств возникли только к мэру столицы. Можно предположить, что "Пункты несокрушимости" не сразу заработали и в других городах. Критики вообще обвинили президента в пиаре, заподозрив, что организацию работы (а соответственно и ответственность) отдали на места.

Кличко в свою очередь, кажется, тоже несколько удивился такой внезапной активности "слуг народа" и увидел в этой теме политическую окраску. По его словам, в Киеве обустроили более 430 пунктов обогрева.

"Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это бессмысленно. Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото", — заявил мэр Киева накануне.

Кроме математических несоответствий между количеством рабочих/нерабочих пунктов несокрушимости мы обратили внимание и на терминологию, которой оперирует столичный градоначальник, называя обустроенные места "пунктами обогрева", словно открещиваясь от президентского проекта "пункты несокрушимости".

Так, в интервью РБК Кличко сказал следующее: "Во-первых – есть пункты обогрева. Они работают. И в случае чрезвычайной ситуации развернем еще более 100 к этим 430. Есть 500 генераторов для работы этих пунктов: 400 обеспечили мы, другие – волонтеры и благотворительные организации. Будут еще 12 передвижных модульных котельных, заказанных нами специально под пункты обогрева. Но тема уже, к сожалению, политически окрашена. Несмотря на сложившуюся ситуацию, вокруг нее начались политические баталии".

Впрочем, почему некоторые такие пункты в столице были закрыты, или почему там генераторы стояли в коробках — Кличко не объяснил.

Также мэр Киева отметил, что персонально у него никогда плохих отношений с ОП не было, но "бурная деятельность мэра Кличко постоянно вызывает недовольство некоторых персоналий". "На это я могу ответить так: я не подчинен, а тем, кто там начинает на эту тему много говорить, я напоминаю, что есть такое слово как самоуправление. — подчеркнул Кличко. — Если не было времени учиться, пусть сейчас изучат, что оно означает. Мэра, которого избрали люди, не может назначить или уволить чиновник. Это исключительно право общины, которая поручила мне и обязала отстаивать ее интересы".

Почему Банковой снова не нравится мэр Киева?

Версий много, ведь должность мэра это еще и управление большими потоками. И по словам Кличко, и по его хозяйственно-политической активности следует, что мэр Киева очевидно продолжает собственную игру. В частности, недавно он заявил о передаче Днепру 30 автобусов после атаки россии на облцентр. Также Кличко (который, к слову, возглавляет Ассоциацию городов Украины) рассказывал о гуманитарной помощи Херсону. На прошлой неделе Киевсовет выделил более 200 млн грн на восстановление общин Киевщины и Черниговщины, принявших на себя удар, защищая столицу.

По всей вероятности, в ОП или в парламенте такие потуги градоначальника Киева могли у кого-то вызвать определенное раздражение. Поэтому в ход могла пойти "старая пластинка" о разделении полномочий главы КГГА и мэра города. А еще в столице готовятся к принятию бюджета города на 2023 год, который может беспокоить многих политиков из Центра. Нельзя списывать и земельные вопросы, вокруг которых время от времени, даже в условиях войны, в Киеве вспыхивают страсти.

Впрочем, по оценкам социологов, Кличко до недавнего времени продолжал входить в первую тройку политиков по электоральным симпатиям украинцев. Наверное, если бы выборы состоялись в столице, на них, скорее всего, также победил бы действующий мэр. Ведь естественно, что с начала войны мэрские рейтинги глав крупных городов (Киева, Харькова, Днепра, Львова и т.п.) остаются стабильно высокими.

Интересно, но уже в самой фракции СН начали смягчать позицию после новой политической атаки на Кличко. В частности, нардеп из провластной фракции Виталий Безгин написал накануне следующее: "Худшее, что можно делать во время войны — это противостояние между разными ветвями власти. Центральная и местная власть были и должны быть едины перед лицом врага! Давайте будем честными — гражданам все равно кто виноват. Кто-то не справился, другой берет и делает! Попытки переводить тему в медийную плоскость ошибочны. Попытки противопоставлять ветви власти и опрокидывать ответственность еще более ошибочны. На данный момент все мы единая вертикаль, единая команда, единая страна! Будь ты мэр или, тем более, представитель органа, встроенного в систему исполнительной власти, мы все в одной лодке и подчинении!".

Примечательно, один из ярых критиков работы пунктов несокрушимости в Киеве — нардеп-"слуга" Роман Грищук — сделал в Фейсбуке перепост этого заявления своего коллеги.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" Безгин подтверждал, что в провластной фракции отложили рассмотрение скандальных законопроектов о полномочиях главы КГГА.

При этом вопросов деятельности власти у киевлян действительно достаточно. Это касается и общественного транспорта, строительства мостов и развязок, и подготовка города к зиме. Прохождение текущего отопительного сезона, который будет точно самым тяжелым в истории Украины, может сильно подвести рейтинги того же Кличко и других мэров на местах, особенно считая достаточно ограниченный их доступ к медиаактивам, например, к "Единому телемарафону".

Впрочем, также очевидно, что до конца активных боевых действий никаких выборов в Украине не будет, а значит, и Банковой, и Кличко придется находить точки соприкосновения, даже несмотря на отсутствие желания.