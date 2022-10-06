Стало известно, когда Рада вернется к скандальным законопроектам о столице

В провластной фракции прокомментировали судьбу разделения полномочий мэра Киева и главы КГГА

Верховная Рада, вероятно, после завершения войны вернется к рассмотрению резонансных законопроектов о столице, которые в частности имеют целью разделить полномочия Киевского городского председателя и главы КГГА. Напомним, эти две должности сейчас занимает Виталий Кличко.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин, комментируя судьбу соответствующих законодательных инициатив.

"По моему убеждению, если бы до активизации военных действий 24 февраля решения были приняты (имею в виду Закон о столице), то было бы проще и было бы четко разграничено, кто занимается хозяйственными вопросами, а кто выполняет государственную функцию по безопасности и обороне. По сути, оно потом так и произошло, когда был назначен глава военной администрации, но тем не менее, за эту каденцию парламента у нас были две или три попытки возвращаться к рассмотрению этих законопроектов. Постоянно вместо диалога по сути у нас это превращается в баталии в политической плоскости, лозунги и якобы противостояния Киева с центральной властью и подобных вещей. Сейчас проекты решений отложены", — отмечает парламентарий.

По его мнению, "политические противостояния сейчас не на повестке дня", а "говорить о таких общественно-политически чувствительных законопроектах не очень правильно, потому что, к большому сожалению, они о политике, а не о сути".

"Вместо объединения вносят раскол в общество и власть. Будет мирное время, надеюсь, всем сторонам противостояния хватит здравого смысла сесть нормально за стол переговоров и все-таки наконец-то лишить Киев того архаического регулирования, которое существует", — говорит Безгин.

Нардеп также добавил: если опираться на вопросы евроинтеграции, "то однозначно европейскими партнерами действующее регулирование столицы будет признано не соответствующим Европейской хартии и подходам Евросоюза".

"Следовательно рано или поздно мы к этому вопросу вернемся", — заключает народный избранник.

Напомним, ранее стало известно, что офис президента якобы определился с кандидатом на пост главы Киевской городской государственной администрации вместо Виталия Кличко. Им вроде бы должен стать нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Также "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента активно подыскивают замену Кличко из-за его конфликта с президентом Владимиром Зеленским. С момента избрания на пост президента политсила Зеленского несколько раз инициировала изменения в Закон о столице, чтобы разделить полномочия мэра города и главы КГГА.